Una afluencia del 95% del alumnado registraron las escuelas primarias en el primer día de regreso total a clases presenciales en el municipio de Solidaridad, a dos años del inicio de la modalidad a distancia por el coronavirus.

Willibaldo Piña Hernández, jefe de sector 05 a nivel primarias en el municipio de Solidaridad, comentó que se trata de un regreso exitoso por la disponibilidad del alumnado, padres de familia y docentes.

“Lo que nos han estado reportando los supervisores es que están en un 95% de ocupación, de afluencia de alumnado, es decir, hay una buena respuesta de los padres de familia por ir a dejar a sus hijos”, mencionó Piña Hernández.

Se trata de una matrícula de alrededor de 30 mil alumnos de este nivel educativo, quienes estudian en 76 primarias. La respuesta del alumnado fue favorable luego que el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, ordenó el regreso a clases presenciales a un 100%.

De este modo, desde ayer suspendieron definitivamente la impartición de clases a distancia, la cual fue adoptada desde hace dos años tras el inicio de la pandemia del coronavirus.

De este universo de escuelas, sólo seis no pudieron recibir a alumnos en condiciones al 100% porque no se encontraba en buenas condiciones debido a los robos que se registraron durante la pandemia, no obstante, prevén que en las siguientes semanas se encuentren listos para recibir a estudiantes.

“Esas funcionan, pero con el sistema de centro escolar, están con un porcentaje de alumnos y el resto lo hace en línea, así estarán mientras tanto en esta modalidad”, puntualizó.

Agregó que el reto es ahora resolver las deficiencias académicas que dejó el confinamiento.

“Los retos ahora son muy grandes porque a pesar del esfuerzo que pusieron los padres de familia, hay muchas cosas para subsanar, como por ejemplo las deficiencias, eso son parte de nuestros retos en los que pedimos que haya una participación de todos”, agregó.

De esta manera, Playa del Carmen regresó a una cotidianidad similar que había antes del inicio de la pandemia del coronavirus.

