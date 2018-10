Reportan atrasos en traslados de niños con cáncer

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN.- Jessica y su hijo, forman parte de los más de 96 casos de niños con Cáncer, en la zona norte de Quintana Roo, que tienen que viajar fuera del estado para tener tratamiento; en su caso no ha podido, porque el trámite está detenido en el IMSS.

La derechohabiente señala que en este último mes no pudieron realizar los estudios debido a retrasos administrativos atribuidos al cambio de gobierno federal.

“Yo tenía que viajar el 15 de octubre, que era el día en que mi niño tenía su cita, pero se supone que como está entrando el gobierno nuevo, a muchos no les están comprando los pasajes, afortunadamente ahorita él está bien, pero tiene que ir a su vigilancia”, menciona Jessica, quien dice tener miedo, que su hijo pueda desarrollar algo más y que no se pueda actuar a tiempo.

El pequeño de ocho años fue diagnosticado, hace cinco años, con ‘ependimoma anaplásico’ de tercer grado, un tumor del sistema nervioso central, que se desarrolla dentro del cerebro y que es considerado como uno de los más malignos de los cánceres infantiles, que requiere cirugía, quimioterapia y constantes resonancias magnéticas.

“Sin embargo, no quisieron comprar los vuelos, el director del Hospital de la 510 habló conmigo y quedó que él me avisaba y que no era necesario que fuera a la Ciudad de México, que iba a ser una interconsulta a Mérida y que me iba a contestar, pero hasta el día de hoy no me han dicho nada”, dijo Jessica.

Jessica y su hijo son solo una, de los más de 96 casos de niños con cáncer de los que las asociaciones, como Fundación Aitana, tiene registro en la zona norte del estado; pequeños que tienen que trasladarse a Querétaro, Tabasco, Mérida o Campeche, debido a que no pueden recibir su tratamiento en la ciudad en donde radican.

Violeta Díaz Rodríguez, vocera de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que los traslados de pacientes de Quintana Roo continúan realizándose sin retrasos.

A pesar de ello, dijo que analizarán el caso de la derechohabiente y su hijo para que se le brinde la atención debida.