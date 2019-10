Disminuyen los casos de cáncer de mama en Solidaridad

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Solidaridad tiene 25 personas que padecen cáncer de mama por cada 100 mil habitantes, lo que ubica al municipio debajo de la media nacional que es de 27, de acuerdo con cálculos de la Dirección de Salud.

Héctor González Rodríguez, director municipal de Salud, informó que Quintana Roo en general, y en particular Solidaridad, cuenta con una estructuración de los servicios de prevención que le permite dar atención oportuna en casos sospechosos, como los 13 que canalizó la dependencia en el último año.

“A nivel internacional se considera que por cada 100 mil habitantes hay 27 personas que tienen cáncer de mama, en nuestro país aumenta 5% esa prevalencia, porque no se hace una detección oportuna, las mujeres no se saben autoexplorar y no acuden de manera oportuna, pero a diferencia de otros estados Quintana Roo y el municipio de Solidaridad están por debajo de la media”, dijo.

Para mantener una incidencia baja, el galeno informó que durante dos semanas la caravana de salud que realiza el ayuntamiento en conjunto con la Secretaría de Salud estará en Solidaridad, esta semana en la plaza cívica 28 de Julio, y la semana entrante en el Poliforum de la colonia Ejidal.

“Les pido a la ciudadanía en general, especialmente a las mujeres a que asistan a hacerse la mastografía, que es lo que estamos haciendo como principal actividad en estas dos semanas, para detectar cualquier aviso que pueda poner en riesgo su salud, y que nos ayude a tener esa incidencia cada vez más baja”, expresó.