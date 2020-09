Registro Civil está listo para abrir sus puertas en Quintana Roo

El Registro Civil de Quintana Roo volverá a abrir sus puertas a partir del 7 de septiembre, para realizar trámites presenciales de actas de matrimonio, divorcio y copias certificadas de actas de nacimiento, luego de haber cerrado sus oficinas por casi cinco meses, consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, la directora general de este organismo, Heidi Patricia Torres Castillo, aclaró que sólo laborarán los lunes, miércoles y viernes, entregando 25 fichas de atención cada día. Éstas serán repartidas una hora antes de la apertura de las oficinas por el guardia en turno.

El horario de atención también quedará restringido, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Torres Castillo explicó que estas limitaciones obedecen a los lineamientos marcados por el semáforo epidemiológico, que para la zona sur del Estado se mantuvo en naranja.

La funcionaria explico que no se permitirá el ingreso de un número mayor de personas a las necesarias para cada servicio, para evitar aglomeraciones. También se le negará el servicio a quienes no usen cubrebocas, o no tenga ficha ni cita programada.

Respecto al rezago en los trámites, explicó que éste fue mínimo, ya que a través de los servicios digitales se atendían en promedio entre 80 a 100 trámites diarios.

Además de que se mantendrá el esquema del servicio en línea, para agilizar la atención.

Aunque Torres Castillo no dio información actualizada sobre la cantidad de trámites “pendientes”, trabajadores de dicho organismo esperan que tan sólo en Chetumal se realicen 800 uniones de matrimonio, 7 mil actas de copias certificadas y registren más de 3 mil niños, considerando las cifras de años anteriores.

Sin embargo, fueron más reservados en cuanto a los divorcios, ya que durante esta contingencia sanitaria la actividad en los juzgados se suspendió durante varios meses, retrasando los juicios y procesos para terminar con estas uniones legales.