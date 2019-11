Cozumel busca actualizar reglamento para proteger animales

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- La actualización del Reglamento de Protección y Bienestar Animal Municipal (RPBAM) en Cozumel es necesaria para que la autoridad pueda aplicar sanciones más severas a quienes infligen daño a los animales de compañía.

El regidor José Elías Farah Ceh reveló que ya se trabaja con el personal del Centro de Control Animal (CCA), así como con las subdirecciones de Salud y Ecología del municipio para comenzar a hacer modificaciones y dar mayores facultades a la hora de aplicar sanciones.

También te puede interesar: Destinan $300 mil para esterilización de mascotas en Tulum

Puso como ejemplo que si bien la normatividad marca que quienes se dedican a la crianza de perros deben registrarse ante las autoridades, en este momento no existe un solo registro, pero que se sabe existe, pues en redes sociales ofrecen en venta a las mascotas.

Cuestionado sobre cuándo se estaría sometiendo a votación las modificaciones al reglamento, dijo que esto puede ser una realidad en el mes de enero y si se aprueba, implementar su inmediata aplicación.

Hizo un llamado a las asociaciones protectoras de animales en la isla a sumarse a los trabajos, ya que son estos grupos los que tiene la mayor experiencia en estos casos, lo cual serviría para enriquecer y fortalecer el RPBAM.

El primer regidor del cabildo y presidente de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal, reveló que ya se hacen las gestiones para modificar el reglamento ampliar su campo de acción tanto a la Subdirección de Ecología como al CCA, sobre todo para evitar el maltrato a las mascotas.

De acuerdo con informes proporcionados por el concejal, quien encabezó el 24 de agosto de este año la instalación del comité que preside por ser de reciente creación, en lo que va del 2019 se han aplicado más de 20 multas por maltrato animal, casos a los que el CCA ha dado seguimiento. Las sanciones económicas han sido de un monto en un rango de dos mil a los nueve mil pesos.

Detalló que el maltrato animal no solo significa el golpear y lesionar a una mascota, sino el no darle el espacio necesario para vivir, no alimentarlo, no llevar un control médico o mantenerlo atado todo el día.