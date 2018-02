¡Entérate! Preparan reglamento para regular rentas vacacionales

Stephani Blanco/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El ayuntamiento alista un reglamento para regular en Cancún las rentas vacacionales, mismo que estará incluido en la modificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo.

Incluso se está contemplando a la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHC) para establecer el reglamento, aunque la Dirección de Fiscalización ya tiene un avance de trabajo con los regidores en el que la finalidad es la seguridad del destino, la del visitante y del desarrollo de Cancún, dijo Eduardo Mariscal de la Selva.

También participan Protección Civil e incluso el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez (Implan), y lo que se busca es que el sitio sea seguro, tenga los servicios y que no se esté modificando la mancha urbana. Con esto no se tiene la finalidad de más cobros, sino tener un registro de quién y dónde están los sitios de rentas vacacionales. De acuerdo con un censo del Ayuntamiento de Benito Juárez, hay cerca de siete mil cuartos que se rentan para los turistas y no están regulados.

“Será un nuevo reglamento el que estaríamos realizando y no es tanto gravar la actividad, sino solo ordenarla”, agregó. Se busca que el inmueble esté en un lugar turístico, que sea seguro y que el turista se lleve una buena imagen del destino. Actualmente es un riesgo porque no saben quiénes están rentando estos espacios y Cancún al ser un destino vulnerable a una contingencia natural, es importante conocer los nombres de los huéspedes y saber cuántos hay para trasladarlos a los albergues.

El año pasado el gobierno estatal sumó a la plataforma Airbnb para pagar el Impuesto al Hospedaje de 3% como los hoteleros y operen así en la legalidad. Para el hotelero Abelardo Vara, la actividad solo será aceptable si cumple con todos los reglamentos y requisitos para negocios de hospedaje, ya que ahora solo están optando por rentar casas que además no cuentan con seguridad, sistemas de protección y no pagan impuestos más que el del hospedaje.

“La forma de pagar los servicios como el agua o la luz es diferente para un negocio que no está cumpliendo, ya que están dentro de departamentos o zonas residenciales”, agregó. El negocio es incorrecto y aunque es una opción de hospedaje la manera debe ser a través de la ley pero mientras eso sucede, para ellos es competencia desleal.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sedetur), en Quintana Roo la ocupación hotelera va a la baja en destinos como Puerto Morelos y Cancún (1.4%), Cozumel (-2.6) y Riviera Maya (-3.8), en comparación con febrero del año pasado; sin embargo, el Aeropuerto Internacional de Cancún reporta alza en la llegada de los pasajeros, lo que para la AHC es debido a la demanda de rentas vacacionales.