“Regreso a clases presenciales aumenta la desigualdad en Quintana Roo”

El regreso a clases presenciales aumentará la desigualdad entre estudiantes, consideró Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo.

El diputado señaló que de las 341 escuelas que pudieron incorporarse al sistema mixto hasta el 30 de agosto, el 87.9% eran privadas y sólo 41 públicas, por lo que opinió que la mayoría se encuentra en situación de desigualdad.

Problema que no sólo se da entre ambos sectores, sino con los mismos estudiantes de escuelas de gobierno, ya que muchos de los 359 mil 880 alumnos que conforman la matrícula escolar no tienen la opción de decidir si se incorporan al sistema mixto o no, porque sus escuelas carecen de las principales necesidades.

“Lo más conveniente era esperar a que todas estuvieran en condiciones de abrir porque si hoy hay una familia que desea llevar ya a su hijo a la escuela, y no está preparada, pues ya está en desventaja ese niño, de quien decide llevarlo a una escuela que tiene las condiciones, evidentemente ahí hay una desigualdad, una desproporción”.

El Estado mexicano no pudo garantizar la reapertura educativa

Martínez Arcila indicó que de ahora en adelante la pandemia de COVID-19 no va a ser el motivo principal para que crezca o disminuya está problemática, sino de las autoridades, al no tener listos los planteles para garantizar una apertura para toda la matrícula, independientemente de las decisiones que tomen los padres de familia.

“El estado mexicano no pudo garantizar la apertura de todas las escuelas y no por el tema de la pandemia, sino porque no están aptas (...) tenemos que apresurar los trabajos y atender al mayor número posible”, dijo.

Sin embargo, señaló que pese a que la federación insistió en un regreso presencial a las aulas, no se han erogado recursos de este sector para la atención de escuelas en Quintana Roo, ya que a través de la reasignación de montos, se ha podido designar 81 millones de pesos para obras de rehabilitación.