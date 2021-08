El primer día del regreso a clases presenciales en Quintana Roo únicamente atrajo a las aulas a mil 300 de los 359 mil 880 alumnos de educación básica, aunque ninguno de ellos cuenta con un seguro médico contra COVID-19.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), informó que el seguro escolar se encuentra vigente y activo, pero éste sólo cubre accidentes dentro del plantel, por lo que cada familia deberá hacerse cargo de los gastos médicos de los menores en caso de un contagio por SARS-CoV-2.

“El seguro escolar está activo a partir de hoy (ayer), para toda la matrícula (...) es un tema de aseguradoras, no hay ninguna que cubra esta enfermedad (...) acuérdense que el seguro es contra accidentes, no enfermedades”.

De acuerdo con los protocolos establecidos por la SEQ y la Secretaría de Salud en el estado, las escuelas dentro del modelo mixto deberán informar diariamente si se reporta algún alumno con síntomas sospechosos y en caso de confirmarse el contagio se cerrará el grupo durante 14 días.

En este sentido, durante el protocolo de inicio de clases que se llevó a cabo en la secundaria general Nassim Joaquín Ibarra, en Cancún, tres alumnos tuvieron que ser retirados debido a que informaron sentirse mal de salud.