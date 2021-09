Regreso a clases: SEQ deja a las escuelas en Cancún a su suerte

A una semana del regreso a clases presenciales, las escuelas públicas de Cancún no cuentan con herramientas ni infraestructura. Además, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) no suministró los insumos necesarios para el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

José Lorenzo Lara Pacheco, director de la escuela primaria Cozumel de la Región 201, señaló que no cuentan con ventiladores, aires acondicionados ni luz eléctrica, porque los equipos y cables fueron robados.

Pero a pesar de que no cuentan con las condiciones de reiniciar clases presenciales, los profesores se presentan a los planteles porque los padres acuden con dudas sobre las actividades de sus hijos, o porque necesitan constancias para el trámite de becas, documentos que expiden utilizando recursos propios.

En cuanto al equipo de limpieza, indicó que son pocos los suministros que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) envió y no tienen gel antibacterial.

“No hay agua para los baños, no hay ventiladores para que circule el aire, pero venimos porque hay dudas sobre el inicio del ciclo, no han tenido contacto con los maestros, pero también hacen trámites, entonces recibimos 15 a 20 padres al día para pedir constancias y credenciales”.

En cuanto a la limpieza de la escuela, señaló que pese a que las autoridades municipales dieron aviso hace cuatro semanas de que iba a acudir una brigada a realizar el desmonte, esto no ocurrió.

Indicó que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) suministró pocos insumos para la limpieza, dos jaladores, escobas, dos botes de cuatro litros de limpiador de pisos, dos de cloro y dos galones de jabón.