“No al regreso a clases” mientras no haya seguridad para los estudiantes

Es difícil entender como la señora Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) primero aseguró que durante el regreso a clases presenciales de junio pasado no hubo menores contagiados de Covid-19, para con ello convencer a los padres de familia que no hay peligro de regresar a clases presenciales en plena tercera ola.

Lo lamentable aquí es que todo fue mentira a los ciudadanos mexicanos y especialmente a los padres de familia, ya que se sabe que al menos 6 menores de edad se contagiaron en escuelas durante el regreso a clases de junio, que después ella misma confirmó de esos contagios, acción por la que 5 escuelas tomaron la decisión de cerrar por los casos positivos de Covid-19.

Además de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) también emitió un comunicado los contagios en estudiantes, ocurridos en escuelas de las alcaldías Tláhuac, Iztacalco y Gustavo A. Madero.

La SEP solicitará a padres o tutores una “carta compromiso de corresponsabilidad” para la entrada de estudiantes a las escuelas

La Secretaria de Educación Pública (SEP), presentó un protocolo para regresar a clases. Entre ellos está una “carta compromiso de corresponsabilidad” que va dirigida a los padres o tutores de los alumnos.

El ciclo escolar 2021-2022 será uno de los más extraños para los estudiantes que comenzarán a tomar clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto.

Los alumnos que si asistan tendrán que presentar una “carta compromiso de corresponsabilidad” firmada por el padre o tutor del pupilo. Esta se divide en varios incisos en las que los responsables se comprometerán a revisar constantemente a los niños y adolescentes, resguardarlos, entre varias otras cosas.

- “Revisar diariamente a mi hija/hijo para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad Covid-19, como malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar”.

- “Mantener a mi hija/hijo en casa en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores”.

- “Llevar a mi hija/hijo a recibir atención médica ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria y atender las recomendaciones del personal de salud”.

- “Notificar a la escuela vía telefónica, los resultados del diagnóstico médico”.

La carta también pide que los responsables de los colegiales promuevan hábitos de higiene y salud para que así se disminuya la propagación del virus. Además de aplicar los filtros y medidas sanitarias recomendadas dentro de los hogares. El documento deberá ser firmado y entregado diariamente a la entrada de las escuelas.

Para que la asistencia a la escuela sea segura tiene que haber una buena disciplina, un trabajo en conjunto y con una responsabilidad compartida de los padres de familia, de los estudiantes y de los maestros, ya que por el momento muchos niños y jóvenes no están vacunados y las olas de la pandemia cada día crecen más y más.

A los padres de familia lo que más les interesa es la educación de su hijos pero la base principal para que puedan moverse, actuar y hacer una vida normal siempre será contar con una buena salud física y mental.

Y las autoridades tienen fija la idea de ayudar y evitar que los estudiantes sigan sufriendo por los efectos de la pandemia, pues s hay una manera de ayudarlos, si se logra matar a todos los estudiantes claro que van a dejar de preocuparse por los efectos que este virus está provocando, es por ello que pensamos que todo lo que están haciendo es totalmente una locura, no están razonando bien.

Los padres de familia no están convencidos de que sea el momento de regresar a clases presenciales

Debido a la tercera ola de contagios de la Covid-19 que México atraviesa, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) manifestó estar en contra del regreso a clases presenciales, más aún si los menores no están vacunados. De acuerdo con una encuesta realizada por la UNPF, el 38.6 por ciento está a favor de que se mantengan las clases a distancia, mientras que el 35.3 por ciento prefiere que sea presencial y el 26.1 por ciento prefiere que el regreso a clases sea mediante el sistema híbrido.

En conferencia de prensa virtual los padres de familia hicieron un exhorto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a definir los lineamientos necesarios para garantizar un regreso a clases presenciales seguro.

Señalaron que es evidente una “falta de liderazgo y compromiso por parte de las autoridades educativas“. “Hemos venido observando desde meses atrás la falta de liderazgo y compromiso por parte de las autoridades, las controversias en sus declaraciones y la falta de organización y congruencia en la aplicación de los protocolos propuestos” dijo Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente nacional y encargado de la oficina de presidencia de la UNPF.

Instituciones de nivel medio superior y superior de México no contemplan un inmediato regreso presencial a clases

Por la potente tercera ola de Covid-19, las principales instituciones de nivel medio superior y superior de México, tanto públicas como privadas, han informado que no contemplan un regreso presencial inmediato a las aulas, para no arriesgar a sus estudiantes, profesores y personal.

A pesar de que el Gobierno de México urge un regreso presencial y el inicio de actividades académicas este 9 de agosto, las universidades persisten en cursar el segundo semestre del año vía remota.

Tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ya informó que, aunque se esté en semáforo verde durante tres semanas consecutivas, en tanto el alumnado no haya sido vacunado, la asistencia presencial será voluntaria para actividades académicas determinadas por los consejos técnicos.

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) determinó que las actividades de este semestre se llevarán a cabo predominantemente de manera no presencial y que los profesores, los alumnos y personal de apoyo y asistencia a la educación, podrán hacer uso de las instalaciones, voluntariamente, y bajo el consentimiento por escrito de los participantes involucrados.

En tanto que la Universidad Autónoma de México (UAM) ya retomó sus clases a distancia desde la semana previa.

Cabe recordar que la UNAM y la UAM son las universidades con mayor matrícula en la Ciudad de México, pues tan sólo en la Máxima casa de estudios hay inscritos aproximadamente 361,000 alumnos en todos sus niveles y 41,332 académicos, de acuerdo con la Dirección General de Planeación; en el caso de la UAM, cuenta con 48,830 estudiantes de licenciatura, especialización, maestría y doctorado.

En cuanto a las instituciones privadas, una de las que también comenzaría clases el 9 de agosto, es la Universidad Iberoamericana, quien estableció que las únicas clases presenciales serán las de talleres y laboratorios, todas las demás se impartirán en línea.

Otras universidades privadas que adoptarán un modelo híbrido son el Tecnológico de Monterrey, con el denominado HyFlex+Tec y la Anáhuac, que una semana será presencial y la otra vía remota.

Y es que esta tercera ola está afectando más a este sector de la población, justamente a adolescentes y adultos jóvenes de entre 19 y 30 años de edad, debido a las nuevas variantes mucho más peligrosas y contagiosas, como la Delta.

¿Conmemoración de la caída de Tenochtitlán?

Muchos mexicanos coinciden con la idea de que es estúpida la acción de querer crear un renacimiento de Tenochtitlán, estas son cosas absurdas que ni a Mickey Mouse se le hubieran ocurrido.

En este caso hablamos de que se hizo una ceremonia y en ella menciona un reclamo a los españoles, pero habría que recordarle que la historia nace hace 500 años, España no existía y los españoles tampoco, eran los Reyes de Castilla los que gobernaban y los primeros que llegaron a México fueron genoveses españoles, gentes que sacaron de la cárcel, así como a los que llegaron con Hernán Cortés.

Con esto demuestra realmente su baja cultura al tratar de pedir perdón cuando nadie le ha pedido que actúe de esa manera sobre una situación que ya forma parte del pasado, que ya es histórica.

500 años de resistencia indígena, pidió perdón por la catástrofe provocada por los españoles durante la conquista, esto no puede ser, nunca fue a clases o nunca le leyeron ni entendió lo que es la historia, esto no lo puede hacer ya que él no representa a la mayoría de los mexicanos, no tiene razón en lo que está haciendo.

Lo importante aquí es que debe quedar muy claro que ninguno de los mexicanos le estamos pidiendo hacer el ridículo ante el mundo, donde ya de por sí está clasificado como el peor presidente de la historia de México, pero ahora con estas barbaridades que está cometiendo demuestra cada vez más que parece haber perdido el control emocional y que es una persona que tiene un problema serio porque quiere crear situaciones y escenarios que no pueden ser aceptados por la gente coherente.

Le enviamos un aplauso por su irracionalidad y esperamos que pronto ya se vaya a “La Chingada”, a su rancho para que sea ahí donde descargue sus emociones.

Realmente es una lástima que ya cerraron “La Castañeda” porque de no haber sido así, bien se podría ir directo de Palacio Nacional a ese lugar, ojalá se pudiera volver a abrir para poder declararlo huésped distinguido porque con todo esto que pasa realmente da pena ajena.

Y por otra parte, no le vemos el sentido a la pirámide de arena que construyó ya que para muchos no tiene ningún significado, más bien es para lo que él quiere creer.

Y tanto España como México, a partir de los datos históricos que mencionan fue en el nombre de Dios que vinieron a conquistar y a destruir a los aztecas, y, de todos los que vinieron junto con ellos, con eso ahora podemos ver como se dieron los descendientes de españoles, como lo es él y una gran mayoría de mexicanos, es por ello que todos tenemos el derecho universal de respetar los hechos de la historia y no criticarlos ya que no vivimos esos escenarios de la época pasada.

Entonces al juzgar los hechos históricos del pasado, eso demuestra el poco respeto que tiene del presente y del mañana, un mañana que finalmente va a ser su pasado.

Es importante recordar que todo lo que se siembra en tierra fértil y con ideas positivas, nos ayuda a aumentar el respeto tanto entre los humanos como en las diferentes culturas, a eso se llama diplomacia, la cual es el arte de coordinar y expresar a través del dialogo nuestras ideas y con ello demostrar el respeto hacia nosotros mismos como energías que somos, ya que para el creador del universo y el maestro Jesús “todos somos iguales y merecemos respeto y cariño”.

Expresarnos claramente a través de un diálogo para que él que reciba el contacto, por voz de sus pensamientos, después de hacer un análisis tenga una respuesta, ese es el arte al que se le llama dialogo, cosa que no hemos visto que él tenga la capacidad de ejercer, lo que sería muy importante y oportuno que entendieran los estudiantes que van a regresar a clases, ya que si quieren recibir una cátedra en las universidades deben de aprovechar el poder del dialogo, el respeto y la reciprocidad, que no se les olvide que no hay preguntas tontas sino más bien tontos que no preguntan y otros que no saben responder.

Todo cae por su propio peso

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha reiterado muchas veces las supuestas bondades de su política de “abrazos no balazos” hacia los cárteles de la droga en México, la realidad es que mientras él sigue con sus discursos, como este otro ejemplo donde menciona que “al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, los cárteles de la droga se frotan las manos ante la política de “abrazos” que les permite seguir extendiendo día a día la violencia por todo el país, dejando a su paso miles de muertes.

Se ha dado a conocer una lista de cuantos narcos capturó cada uno de los otros ex presidentes, pero lamentablemente se ve que este señor no ha capturado a nadie, más bien por el contrario ha soltado y ayudado a narcos como al “Mencho” y al “Chapito”.

Habría que darle la medalla de “caca” porque no han hecho un buen trabajo ni él ni el señor Gertz Manero, su actuación hasta ahora ha sido deplorable, es una burla para la sociedad mexicana y la justicia mundial.

Debe de pensar en la importancia que tienen las Leyes de Hermes, ya que todo lo que sube, baja y todo lo que baja, sube y en su caso también debería de concientizar cuales son los 7 principios o axiomas de las leyes del “Kybalion” que rigen la actividad del universo.

Vecinos de un municipio de Veracruz

defienden de la policía una planta de marihuana

Elementos de la Policía Estatal de Veracruz intentaron tumbar una planta de marihuana, ubicada en la vía pública y que medía al menos dos metros de altura, esto luego de que los vecinos se opusieron.

Todo comenzó cuando meses atrás Miguel, un habitante de la colonia Unidad Habitacional Fovissste, en el municipio de Río Blanco, Veracruz, sembró en la vialidad una planta de marihuana y la cuidó para que creciera.

Tras seis meses de cuidados y riego constante, la planta de marihuana alcanzó los dos metros de altura y no pasó desapercibida para los vecinos, quienes la adoptaron como una “planta comunitaria”.

Sin embargo, una llamada alertó a la policía de Veracruz sobre la planta de marihuana en la vía pública y acudieron al lugar para quitarla.

Al llegar los elementos de la Policía de Veracruz advirtieron al joven Miguel, quien sembró la planta de marihuana, que debía cortar el árbol que tenía en la vía pública y amagaron con cortarlo ellos si no obedecía, incluso dijeron que podría quedar preso debido a la cantidad de marihuana que tenía.

Al escuchar la consigna de la policía de Veracruz, los vecinos llegaron a la calle donde estaba la marihuana para evitar que arrancaran la “planta comunitaria”, en su mayoría eran mujeres, de acuerdo con medios locales, quienes se llevaron varias ramas.

Los policías estatales al ver que no pudieron cortar la enorme rama de marihuana advirtieron al joven que evitara plantar más marihuana en la pública, ya que, indicaron, está prohibido.

En tanto, los vecinos de Río Blanco, Veracruz, celebraron que la autoridad no pudo quitarles la que consideran la “planta comunitaria”.

Dos sordos llamados AMLO y la oposición

Los tiempos de encierro nos han hecho que la charla, la discusión y el debate se hayan vuelto intensos en casa. Y no hay nada más estimulante, revelador y productivo que el intercambio de ideas, reclamos, preguntas y más… Por ello (me choca en serio escribir en primera persona) debo contar cómo mi novia me embarró en la cara que, aunque ama a México con locura, si algún defecto ve que tenemos como sociedad es una incapacidad casi generalizada para escuchar, aceptar lo que ignoramos y que nos equivocamos, sea como individuos o como colectivo.

Andrea, mi novia, colombiana que lleva 15 años residiendo aquí, tiene dos hijos mexicanos y adora hasta la locura las gorditas de chicharrón de maíz azul. Bien… hace unos días le decía que una tragedia, entre muchas que vivimos en México, es que nuestra clase política no escucha a los ciudadanos y a su sociedad. La respuesta inmediata y automática fue: “¡Tú tampoco!”.

¡Obvio lo negué! Es más, utilicé como argumento que mi crianza fue tabasqueña y chiapaneca y que en mi familia somos capaces, como casi todos en el sureste mexicano, hasta de participar en tres o más conversaciones al mismo tiempo. Pero Andrea replicó con el argumento más claro y conocido, casi un lugar común: “Pero una cosa es oír y otra escuchar”. ¡Carajo! Me la mató…

Porque sí, escuchar es prestar atención a lo que se oye y eso significa también interés, preocupación, empatía, respeto -y un gran etcétera- por lo que el otro o los otros piensan, sienten, creen, desean, les duele y expresan al decir y actuar. Y de eso, escuchar, le hace mucha falta a nuestra clase política, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido Morena y sus aliados hasta la oposición del PRI, PAN y PRD al igual que a muchos medios e intelectuales.

Pero no sólo eso, es prácticamente una cultura nacional no hacernos cargo de nuestros fallos, buscar a toda costa no asumir nuestras culpas y señalar a otros como los responsables de nuestros errores u omisiones.

Entonces ¡Eureka! Me quedó claro algo brutalmente obvio: AMLO, la alianza opositora Va por México, medios e intelectuales no escuchamos a la gente. Oímos pero no escuchamos. El presidente de la República habla, habla y habla todas las mañanas pero no escucha. Ataca a medios e intelectuales que lo critican. Insulta a las clases medias al tiempo que se dice el representante de la gente… esa de la cual mucha no votó por su partido en las elecciones intermedias y desairó su propaganda disfrazada de consulta popular para “juzgar a los ex presidentes”.

Medios e intelectuales se entablan en un debate con el Presidente por sus actos y dichos ante la genialidad de López Obrador para imponer los temas de la agenda pública, pero no han reflexionado sobre las razones que hicieron que 30 millones de mexicanos votaran por López Obrador en 2018 y que son evidentes: décadas de corrupción, pobreza y desigualdad. Partidos como PRI, PAN y PRD (y hoy Morena) que no se quieren hacer responsables de haber hecho del gobierno una caja registradora y no de un servicio para las personas que los votaron.

Así que hoy más que nunca los ciudadanos debemos exigir ser escuchados. Los medios, todos, somos su vehículo. Escuchar a la gente es una condición para la democracia y nos hace mucha falta escucharnos. No escuchar y actuar en consecuencia de lo que expresa la gente es una muestra de desprecio al pueblo. Simplemente una hipocresía.

Sobre los llamados que ha hecho este señor a la oposición para que lo apoyaran solo ha tenido “oídos sordos” por parte de ellos y eso comienza a demostrar que ya no tiene el control del congreso por lo que va a ser una sucesión de rechazos continuos tanto por la mayoría en el congreso como por la mayoría de los mexicanos, debido a sus caprichos infantiles y viscerales.

Carta dirigida a Ana Guevara 2a parte.

(Valimos ma…) Carlos Alazraki

Estimada Ana:

Te quiero compartir una reflexión:

¿Te has dado cuenta de que todo lo que toca la 4T lo hace caca?

Hizo caca el abasto de medicinas para los niños con cáncer.

AUMENTÓ la corrupción MÁS QUE OTRO SEXENIO.

A la seguridad también la hizo caca.

Al empleo… Ni se diga.

A las vacunas para prevenir el Covid-19 más.

Y a los semáforos del Covid, los volvió tricolores.

O sea, escoge el color que quieras, al fin que no importa.

Pero Ana:

Lo que la mediocre 4T le ha hecho al deporte…. ¡No tiene vergüenza!

Esta famosa 4T convirtió al deporte en una basura nacional.

Bajo la luz divina de la 4T, tuvimos la PEOR PARTICIPACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 6 OLIMPIADAS.

Es que no sé si es maldición o es costumbre, pero todo lo que la 4T toca, lo vuelve caca.

Imagínate lo fregado que andamos, que ni siquiera nuestro presidente se ha atrevido a decir algo.

Ya sabes cómo es él.

Nuestro adorado presidente JAMÁS aceptará un fracaso, aunque sea del tamaño del mundo.

Prefiere callar y desviar la conversación.

Para nuestro queridísimo presidente, los Juegos Olímpicos nunca existieron.

Pero Ana, tú que sí tienes los pies plantados sobre la tierra:

¿¿Cómo explicar el nefasto lugar 84 entre 104 países??

¡¡84!!

¡¡Además, fuimos el ÚLTIMO LUGAR entre todos los 14 países de América que ganaron medalla!!

¡¡El últimooooooo!!

Bueno…

¡¡Hasta San Marino, que es más chiquito que una hormiga, nos ganó en el medallero!!

Sin embargo, hay algo bueno dentro de esta tragedia:

Por lo menos quedamos arriba en el medallero de potencias mundiales como Trinidad Tobago, Burundi, Tajikistán, Bostwana, Burkina, Vietnam y Granada entre otros gigantes de nuestro planeta.

Ana:

Ya sé que tu defensa se irá por los siete cuartos lugares que ganamos.

La verdad coincido contigo.

Sentí mucha rabia con la chavita gimnasta que participó en salto de caballo y la flecha de Ale Valencia.

Neta, neta…

Merecían mejor suerte.

Pero, por otra parte, que nuestra selección de béisbol con jugadores de ligas mayores no haya ganado un solo partido, o que en la caminata, clavados, boxeo y tae kwon do hayamos hecho el súper-ridículo, no lo digiero todavía.

En fin, mí querida amiga.

Ya sé que tú no competiste.

Ya sé que este maravilloso gobierno les redujo el presupuesto 35%.

Ya sé que los Juegos Olímpicos se jugaron 1 año después de la fecha original y que eso afectó un poco la preparación.

Ya sé que los que confeccionaron el uniforme de la selección en China, creían que la bandera mexicana era rojo blanco y verde y que así salieron a jugar.

Todo lo que me digas, vas a tener razón.

Pero lo único que no logro entender es…

¿Qué carajos hace una deportista de tu talento, trabajando en ese MUGRERO DE LA 4T?

