El Congreso tendrá la última palabra en la regulación de Airbnb

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La aprobación del nuevo paquete fiscal por parte de la XV Legislatura a más tardar el 15 de diciembre permitirá que se aplique la Ley y los Reglamentos para las plataformas de renta vacacional en 2019.

Las estimaciones del ayuntamiento es que hay más de seis mil propiedades de renta vacacional en Cancún; pero de acuerdo con el estudio “Economías colaborativas, desarrollo e impacto en el Turismo: Airbnb en Cancún”, elaborado por la Universidad del Caribe entre mayo del 2017 y abril del 2018, la oferta de habitaciones en renta a través de la plataforma en Cancún pasó de seis mil 378 a nueve mil 207, es decir, un incremento de dos mil 829 unidades de alquiler en menos de un año; cifra que a la fecha ya aumento, indica el sector hotelero.

El Ayuntamiento Benito Juárez envió un documento que forma parte del paquete fiscal para el ejercicio 2019, donde busca que las plataformas de alojamiento además de pagar un 3% de impuesto por concepto de hospedaje, los anfitriones también tramiten licencias de funcionamiento, pues al no contar con este documento difícilmente podrá ser delimitada una zona segura para los huéspedes, comentó el regidor Isaac Janix Alanís, presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria.

"No solamente se trata de regular Airbnb, que ahorita está pagando 3% de impuesto, sino todas, como Homeaway, Roomorama y otras en donde no están pagando ningún tipo de impuesto, y eso no es lo más grave, lo grave es que al trabajar sin una licencia de funcionamiento, también trabajan sin las medidas adecuadas de Protección civil, carecen de una anuencia, que es de las más importantes para este tipo de negocios”, declaró.

Asimismo la licencia de funcionamiento serviría para delimitar las zonas donde se oferten casa o departamentos de renta vacacional.

"No hay una regulación para las ubicaciones, porque incluso hay casas o departamentos que se ofertan fuera del primer cuadro de la ciudad y zona hotelera y los venden como lugares que están a 10 minutos de la playa, cuando sabemos que no es así, y además no son zonas seguras para el visitante”, dijo.

Lo que menos quiere el gobierno municipal, agregó, es tener turistas que sean blanco de un acto de inseguridad, aunado al impacto que tendríamos como destino turístico, por eso es importante que se lleve a buen término la regulación de estas plataformas.