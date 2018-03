Limitan permisos de comercio en la vía pública en Playa

Redacción

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Desde el inicio de la actual administración de Solidaridad a la fecha, se han analizado dos mil 580 solicitudes de permisos, de las cuales fueron rechazadas mil 243 y autorizadas mil 337; 836 de estas son de tianguistas que fueron regularizados, informó la directora general de Desarrollo Económico, Belia Beltrán Aguilera.

El 100 por ciento de las solicitudes ingresadas al Comité Dictaminador de Comercio en la Vía Pública del Ayuntamiento, ya fueron analizadas y, en su caso, aprobadas o rechazadas, informa un comunicado.

Durante la Sexta Sesión, Beltrán Aguilera detalló que de las últimas 555 solicitudes pendientes, fueron aprobadas 253 relacionadas con la regulación de tianguis y 82 con el comercio en diferentes partes de la ciudad; en tanto, fueron rechazadas 220 personas por no cumplir con los criterios requeridos para llevar a cabo esta actividad.

“El Comité en su conjunto dictaminó la viabilidad o no de estos permisos, dando prioridad a personas en situación de vulnerabilidad como madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades que les impiden tener un trabajo formal”, afirmó la funcionaria.

Aseguró que las personas a quienes se negó el permiso de comercio en la vía pública, fueron canalizadas a la Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo, las Ferias Municipales de Empleo o a alguno de los programas de apoyo a emprendedores que maneja la Dirección General de Desarrollo Económico, así como a cursos de capacitación para el empleo en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) o el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT).

“A partir de ahora, todas las personas que no tienen permiso están expuestas a la sanción respectiva que va desde el decomiso hasta una multa económica, depende de la razón por la cual se levanta. Es tiempo de que las personas que ejerzan el comercio en la vía pública sin el permiso correspondiente, se abstengan de hacerlo”, subrayó.

Por su parte, la directora de Comercio, Lizbeth Jiménez Cordero, detalló que entre los criterios para no otorgar los permisos está: que son personas jóvenes con capacidades para desarrollar un empleo formal, sin limitaciones físicas o mentales, sin dependientes económicos, con vivienda propia, solteros o que solicitaron colocarse en la Quinta avenida y zona turística.

Sobre el tema de los tianguistas, informó que el trabajo consistió en la regularización de los que ya estaban trabajando sin permisos, por lo que fueron aprobados 253.