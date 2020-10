Relanzarán medidas sanitarias contra Covid en Quintana Roo ante relajamiento de la sociedad

El gobernador Carlos Joaquín expresó hoy que paulatinamente se seguirán abriendo más actividades, como los museos, que generan ingresos para las personas, pero advirtió que es muy importante no relajar las medidas preventivas porque el Covid-19 no se ha ido.

“Todavía estamos en etapa de contagio de Covid-19, el coronavirus está ahí, no se ha ido y durante los recorridos que he tenido por los municipios me he dado cuenta de un relajamiento de las medidas preventivas” explicó el gobernador de Quintana Roo.