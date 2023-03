Rellenan humedales por obras del Tren Maya en Carrillo Puerto

El paso del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto está causando un daño al ecosistema de humedales en la zona maya. En uno de los tramos las obras incluyen el relleno con piedras y sascab.

Se trata del área ubicado en la carretera federal 307 Carrillo – Chetumal, a unos 12 kilómetros de la ciudad, el cual conecta con las venas de agua de una de las lagunas más conocidas en el centro de Quintana Roo, llamada “Sijil Noh Ha” y otras más que están por la ruta.

Esta zona se encuentra a un costado de la carretera, donde muchos ciudadanos acudían para realizar pesca en los ojos de agua, además, se consideraba como refugios de animales silvestres.

Un biólogo carrilloportense, quien pidió el anonimato por temor a represalias, dijo que el daño no es sólo en ese lugar, sino que hay que tomar en cuenta que al final desembocan en bajos inundables que alimentan los humedales y manglares de la Biosfera de Sian Ka’an y que al final llegan a la laguna costera y el mar.

“Obvio que es una destrucción a la naturaleza y a simple vista se ve, sin embargo, no conocemos de los impactos porque no sabemos si hay un estudio como tal, pero es claro, que están haciendo lo que consideran, porque no es el único área que han destruido, hay otras más”, expresó.