Remodelarán la Quinta Avenida durante la temporada alta

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Los trabajos de remodelación de la Quinta Avenida iniciarán dentro de 30 días y coincidirá con la temporada alta de fin de año, a pesar de la resistencia empresarial que hubo al principio.

Antonio Terrazas Lara, director general de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, informó que concluirán hasta marzo del próximo año y llegaron a un acuerdo con el comité comercial de la Quinta Avenida para realizar las labores por etapas y comenzar por el parque Fundadores, una de las zonas que registra mayor flujo turístico al estar a metros de la terminal marítima de Playa del Carmen.

También te puede interesar: Erogarán $300 mil para sacar 90 mil llantas de Solidaridad

“De manera definitiva se inician en 30 días y esta decisión fue consensuada por el comité que se hizo en la Quinta Avenida, y se tomó esta decisión por la afectación que ha tenido por el tema del sargazo y la delincuencia, factores que ocasionaron haya sido un mal año para los de la Quinta Avenida y también para todos los de Playa del Carmen”, dijo Terrazas Lara.

El ayuntamiento invertirá 113 millones de pesos para realizar diversas labores a lo largo de la zona turística. Serán trabajos diurnos que iniciarán a partir de las 7 horas y concluirán por la tarde.

De acuerdo con la visión empresarial, en la Quinta Avenida hay mayor actividad por la tarde-noche en la temporada alta, que en la mañana, además, según Terrazas Lara, en la época vacacional trabajarán sólo en las bocacalles que van a dar a la citada vía, tramos viales que también registran actividad comercial y turística.

El proyecto de remodelación de la Quinta Avenida estaba pronosticado para septiembre y su conclusión estaba pactado para finales de noviembre, con el fin de no afectar las actividades comerciales en temporada alta; no obstante, las labores se postergaron para mediados de octubre, sin embargo, cumplido el plazo, ahora los pretenden realizar a partir del 24 de noviembre de este año. Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, comentó que el deseo de los empresarios era que los trabajos comenzaran en enero de 2020 para no verse afectados.