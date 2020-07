Renée Mooi habla de temas controversiales “En el baño”

Cancún.- Personalidades que han logrado cambios considerables en el país, charlas de temas que podrían parecer un tanto espinosos y difíciles de expresar, todo en la intimidad y vulnerabilidad que es estar “En el baño”, es lo que ofrece la cantante, productora y ahora conductora Renée Mooi, conductora de este nuevo proyecto que se transmite a través del canal de YouTube.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Renée comparte lo fascinante que ha sido esta primera temporada de “En el baño” y lo que le gustaría para una segunda.

“En el baño” surge como un proyecto de creativos y artistas para el público en general sin patrocinios o límites, eso es lo interesante de un proyecto así, el concepto es como un regreso a la intimidad donde no hay juicios, tabúes, tapujos y nos encontramos con una versión abierta y vulnerable de nosotros mismos para compartir, para construirnos y creo que es un gran logro para un proyecto independiente con tanta calidad e invitados tan increíbles”, expresó Renée, quien ha compartido el baño con personalidades como el rockstar del management Mondragón, con la activista y actriz transgénero Madame Roshelle, entre otros.

“Hasta ahora es un proyecto únicamente para YouTube, ha tenido muy buena recepción, veremos qué depara el futuro para el proyecto. Es un capítulo cada 15 días y esperemos que ahora que termine esta pandemia lancemos ya la segunda temporada. No fue planeado que nuestra primera temporada saliera en medio de una pandemia, pero la verdad es que la gente está en casa consumiendo contenido y también porque la salud mental y los cuestionamientos están a flor de piel, la convivencia familiar, sin querer fue un gran momento para iniciar estas conversaciones”.

“En el baño” se habla de sexualidad, machismo, feminismo, drogas, cosas que son reales y están día a día en nuestra sociedad, pero que están detrás de cortinas, además se puede espiar el lado humano de grandes talentos alejados del mundo comercial.

“Me quedé con un aprendizaje increíble, porque nunca había conducido un programa de televisión, me invitaron porque tengo un perfil rebelde, me gustan los temas profundos, cuestionar, conocer a las personas y fue una experiencia increíble para mí, hubo invitados con los que me divertí mucho, con otros me sentí intimidada, con otros conecté de manera más profunda, fue muy padre para mí, me quedé con ganas de seguir haciéndolo”.

En espera de la segunda temporada

La primera temporada de “En el baño” ha resultado todo un éxito; sin embargo, la nueva entrega depende mucho de cómo se muevan las cosas con esta pandemia, pero Renée tiene ya en la mente a sus próximos invitados.

“Alguien que me intimidó fue Mondragón, el rockstar del management, tiene una personalidad fuerte; Luis Gaitán, director creativo de Google; la actriz colombiana Paulina Dávila; La empresaria trans Roshell Terranova, sentí un respeto inmenso por todo lo que ha vivido, lo que ha construido, su lucha, es muy bonito ver a una activista trans tan conectada”.

“Tengo una lista gigante de las personas a las que me gustaría entrevistar, me encantaría tener a gente de gobierno para hablar abiertamente de muchas cosas, actores, activistas, periodistas, todo el mundo tiene una historia que contar. Gael García, Rubén Albarrán, a Jesusa Rodríguez, Tatiana Clouthier o a Olga Sánchez Cordero, entre muchas otras personalidades”.