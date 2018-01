Comercios obtienen beneficios de Airbnb en Cancún

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El éxito de Airbnb seguirá a la alza este 2018 en la entidad, ya que las familias comienzan a ver la renta de habitaciones o casas como un ingreso extra, lo que la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) ve con buenos ojos, ya que eso significa más derrama al sector.

Cada año los comercios registran pérdidas y derivado de ello deben cerrar, en 2017 fueron 429 los que bajaron sus cortinas contra 394, un año antes, y aunque otros tantos abren la Canaco no registra un aumento en la afiliación y con la derrama que han logrado con Airbnb, prevén que el número disminuya, mencionó Rafael Ortega Ramírez, vicepresidente de la Canaco- Servytur en Cancún.

“En la entidad ya estimamos que existan más de 12 mil cuartos bajo el concepto de renta vacacional en la plataforma, de esos, cinco mil estarían en la zona norte, lo que está dejando una mayor derrama económica a los negocios y restaurantes de la ciudad que antes no recibían turismo”, agregó.

Tan sólo en noviembre, el Impuesto al Hospedaje que pagaron de Airbnb fue de cuatro millones de pesos, que representa 3% del total de las ganancias, aunque de esto una parte la están recibiendo los negocios, ya que el turista comenzó a consumir en los restaurantes, y comprar recuerdos en los locales, cuando esto antes era sólo en plazas comerciales o dentro del mismo hotel, ya que con el Todo Incluido los huéspedes no salían.

Para el presidente de la cúpula empresarial, la problemática en el tema es que el sector hotelero no los acepta y están pidiendo regulaciones más rígidas como solicitar, incluso, que tengan que tramitar licencias de funcionamiento además del impuesto que ya pagan.

“Los hoteles deben entender que el mercado es diferente, sin embargo con una regulación más fuerte la intención es que ellos puedan seguir absorbiendo al total del turismo que llega a la entidad”, agregó Ortega Ramírez.

La empresa tiene presencia en 191 países con más de 260 millones de huéspedes que han estado en una de las 65 mil ciudades en las que hay alojamientos de Airbnb.