Regidora de Othón P. Blanco renuncia al PRI

CHETUMAL.- Con una carta dirigida a Claudia Ruiz Masieu Salinas, presidenta del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la regidora de Othón P. Blanco, Mary Hadad Castillo, presentó su renuncia a dicho instituto político.

En la misiva entregada este mismo lunes en la sede estatal del tricolor, Mary Hadad, detalla que ingresó a las filas del partido el 2 de julio de 1992.

Aseguró que su renuncia se debe a la negativa de implementar un proceso de renovación en el que la prioridad sea el diálogo con los ciudadanos, en el que queden fuera la soberbia y los excesos de algunos militantes que tienen y han tenido el privilegio de ser representantes populares o servidores en la administración pública municipal, estatal o federal.

“Como regidora he corroborado la descomposición en la que ha caído el partido político en el que me formé. Hoy se encuentra muy lejos de los principios socialdemócratas que rezan sus estatutos. A nivel local es todavía más claro que no han entendido los mensajes ciudadanos depositados en las urnas, no hay voluntad de diálogo con la militancia, y en esas condiciones es imposible iniciar un proceso de retroalimentación”, indicó.

Mary Hadad, aseguró que “el PRI se encuentra pasmado y anclado en el pasado, y en Quintana Roo, no da muestras de ser una oposición digna, ni propositiva. Quienes hemos emprendido esfuerzos institucionales de reforma seguimos siendo ignorados”.

“Ante tal situación, he decidido renunciar a mi militancia partidista y desempeñar mis funciones como regidora por la vía independiente”, reiteró.

Consideró que para seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos, el trabajo por la igualdad de oportunidades, la equidad de género, y el crecimiento y desarrollo económico, social y político de mi ciudad, mi estado y mi país, la mejor vía es la independiente.

Relató que al momento de afiliarse al PRI, contaba apenas con 15 años, “en las juventudes revolucionarias encontré una sólida formación política y mucha solidaridad”.

En 1997, el PRI perdió la mayoría en el Poder Legislativo y tres años después la Presidencia de la República, “y como resultado de los abusos en el ejercicio del poder la ciudadanía volvió a castigarnos recientemente, primero, en Quintana Roo y después en todo México”, expresó Mary Hadad.

“Ante esto, levanté la voz y no hice de la disciplina partidista un dogma. Aún en este nuevo escenario de adversidades me mantuve firme en el Revolucionario Institucional”, señaló.

A pesar de este escenario, Mary Hadad dijo que presentó una candidatura con propuestas sólidas, “ofrecí una contienda digna y perdí con la frente en alto. Nunca me asustó la derrota electoral, la entiendo como parte de la democracia. Los triunfos dejan muchas satisfacciones, pero los fracasos dejan muchas más lecciones”.

La carta concluye con un agradecimiento y reconocimiento a la trayectoria de Claudia Ruis Massieu.