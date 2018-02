Taxistas de Mahahual reparan tramos carreteros

Carlos Castillo/SIPSE

RIO HONDO, Q. Roo.- Decenas de taxistas del sindicato “Joaquín Hendricks Díaz” de Mahahual, se organizaron para reparar los baches de la carretera principal de la localidad turística, con la finalidad de evitar accidentes durante la próxima temporada vacacional.

Lamentaron que las autoridades no hagan nada para rehabilitar los más de 66 kilómetros de la carretera Cafetal-Mahahual.

Desde hace unos días, choferes afiliados al transporte público de la modalidad de taxi abanderaron la reparación de los tramos cercanos a la comunidad de Mahahual, a través de una cooperación voluntaria, una cuadrilla de más de 20 personas acondicionó la parte más dañada para evitar que los baches sigan dañando sus unidades con el paso constante por esta vía.

Los trabajos de mantenimiento se efectuaron sobre la ruta del poblado de Mahahual hacia las ruinas de Chacchoben, procurando rehabilitar las zanjas y baches que ha provocado que se siga dañando la carpeta asfáltica cada vez que se tienen precipitaciones pluviales.

Rodolfo de Jesús Medina, concesionario, indicó que la decisión de reparar estos tramos dañados se debe a que nunca fueron tomados en cuenta por parte de las autoridades, pese a que este es uno de los centros turísticos más importantes del sur de Quintana Roo.

“La verdad, la autoridad no existe, no puede ser que no puedan arreglar pequeños tramos, inclusive ni al alumbrado que existe en Mahahual, están todas oscuras las entradas”, dijo.

Raúl Jiménez Arcos, taxista encargado de una cuadrilla, señaló que los trabajos consistieron en rellenar los baches que ocasionan daños a las unidades automotrices.

“Entre suspensión, llantas, rines y demás se generan más de tres mil pesos en reparación por vehículo de manera mensual”, dijo.

Indicó que esta situación afecta a poco más de 300 concesionarios de la comunidad turística.

Dijo que todo el turismo nacional, además que llega por los festejos debido a las fechas del Día de Muertos, pasan por esta zona, por lo que los taxistas dijeron estar dispuestos a buscar apoyo entre otros concesionarios para realizar otras reparaciones que hacen falta en el tramo que conecta a Mahahual con Xcalak, donde la situación de las calles es más grave.