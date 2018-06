¡Para Ripley! Reparan daño en casa cateada por error

Jorge Luis Uc Ramírez/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- Jonathan Barragán Díaz, empresario chetumaleño y propietario de la vivienda cateada la tarde del jueves en la tercera etapa del fraccionamiento Andara, no procederá penalmente contra autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Marina, considerando que no fue error de ellos; ayer le hicieron entrega de una caja nueva en las instalaciones de la Subdelegación.

En la operación, se abrió a la fuerza una caja de seguridad. (Redacción/SIPSE)

Durante una entrevista con Barragán Díaz, en su vivienda situada en manzana 74, lote 17, de la tercera etapa del fraccionamiento Andara, señaló que el cateo en su hogar no se trató de una equivocación, ya que fue la dirección que especificaba la orden emitida por el juez federal, pero no era la persona a quien buscaban.

Consideró que estaba un poco molesto al enterarse la tarde del jueves, ya que nadie merece ser molestado en su casa, pero aclaró que la PGR y la Marina, quien brindó seguridad perimetral, solo dieron cumplimiento a una orden emitida por el juez federal.

Señaló que ayer mismo, a las 3:00 de la tarde fue citado en las instalaciones de la PGR Subdelegación Chetumal donde le fue repuesta la caja fuerte que rompieron los agentes federales durante su intervención, la cual tuvo un costo superior a los 5 mil pesos.

“Estuve pensando que realmente la culpa no es ni de la PGR ni de la Marina, la culpa es de quien da la dirección de su casa, quien libera una orden de cateo en mi dirección sin antes verificar, en ese caso fue el juez”, comentó.

Agregó que la tarde del jueves, la señora Anita es quien estaba en la segunda planta haciendo el quehacer, quien atendió a los agentes federales e infantes y estuvo al pendiente de todo lo que hacían dentro de la casa, y la caja fuerte fue ‘reventada’ porque no se sabían el código de seguridad.

El trato de los agentes federales no fue violento como en otros casos, “le tocaron la puerta y le dijeron que tenían una orden de cateo y se condujeron con respeto a la ley, pero la señora Anita si me manifestó que al ver a gente armada si le asustó demasiado, pero ya me repusieron mi caja fuerte y sólo espero la fecha para una disculpa pública”, acotó.

Finalmente no hallaron lo que buscaban, ni armas, ni drogas, ya que por error la dirección que la persona que la proporcionó no fue la correcta, pero, “ya pasó todo y espero que me llamen para la disculpa pública y a continuar con lo mío como empresario y con mi fundación”, acotó.