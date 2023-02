Repartidores de comida pactan con Imoveqroo: no aplicarán cobro extra

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) y repartidores de comida de distintas plataformas acordaron que no es necesaria su adhesión a un sindicato para que puedan operar; sin embargo, sí deberán cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentran la regularización de sus vehículos y contratación de seguros, entre otros costos.

Fue a las nueve de la mañana que al menos 10 repartidores de esta plataforma se presentaron en la sede del Imoveqroo de Cancún, para pedir a las autoridades estatales que no los obligara a pertenecer a un sindicato, y tratar de que el impuesto que se les pretende cobrar no sea del 2% sobre los pedidos.

Antonio Flores Pérez, uno de los repartidores de comida inconforme, señaló que tras una plática con el director del Imoveqroo, Rodrigo Alcázar Urrutia, se les explicó que, por reglamento los vehículos de los miembros de estas plataformas deben estar regularizados, tener un seguro contra daños a terceros, y todos estos trabajadores deberán hacer un pago anual de 300 pesos, por el derecho de usar la vía.

En cuanto al impuesto del 2%, Rodrigo Alcázar aclaró que éste sería para las distintas aplicaciones de comida por la comisión que ganan por pedido, precisando que los repartidores no verían afectados su ganancia, aunque estos expresaron su preocupación de que con este cambio, la tarifa de los pedidos suba.

Por su parte, Blanca Fernández Cacheux, quien también hace servicios de entrega de comida, destacó que los repartidores ya pagan impuestos de un 10.3% de Impuesto Sobre la Renta (ISR), y 8.2% de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).

“Se trabaja en una propuesta de ley para regular a los repartidores a nivel nacional, para ver qué prestaciones se pueden obtener y bajo qué condiciones, porque no somos empleados de las aplicaciones, no hay compromiso laboral, no hay registro patronal, y no hay un alta del seguro social”, agregó Flores Pérez.