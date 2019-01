Lluvias afectan vialidades en Chetumal

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q.Roo.- Un promedio de 40 de los 150 puntos considerados como críticos en Chetumal, por ser susceptibles a inundaciones, resultaron afectados con las lluvias registradas este sábado. Entre los sitios con problemas de anegación están los cruzamientos de Calzada Veracruz con Universidad, Justo Sierra y Bugambilias, Erick Paolo Martínez con Faisán, Javier Rojo Gómez, Chetumal y Constituyentes, Belice con Juan José Siordia Andrés Quintana Roo con Primo de Verdad y Maxuxac con Nicolás Bravo, entre otros.

En esta ocasión las precipitaciones también provocaron un incremento considerable en el nivel de agua al final de la avenida Chetumal, en la colonia Fraccionamiento Caribe, en donde llegó a casi un metro. Ahí fue necesaria la intervención de maquinaria pesada para abrir un canal, con el cual se logró drenar el agua y evitar mayores afectaciones a vehículos y algunas viviendas cercanas.

“Se abrió un canal para que el agua no se acumule en ese punto. Tenemos que ver con los propietarios de predios de la zona, porque a 200 metros hay una parte baja que pertenece a la sabana y ahí podría ir el agua, para que no afecte a vehículos y dos o tres casas que están en el área”.

Mañana domingo también está contemplado abrir otro canal, en la colonia Kinichná de Chetumal, para evitar encharcamientos en la zona.

Para Zamarripa Pérez, a comparación de otras fechas, las afectaciones por lluvias fueron menores, como resultado del programa de limpieza de alcantarillas que realizan tres brigadas de Protección Civil Municipal y otras tres de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). En tan sólo dos días se ha retirado más de una tonelada de plásticos y otros desechos.

“Hasta ahora llevamos casi la mitad de los pozos limpiados. Tenemos que buscar soluciones definitivas y no paliativas, porque si no, con dos o tres lluvias no hay afectación pero a la cuarta sí se dan severos encharcamientos. Sería nivelar calles o interconectar todos los puntos con el drenaje pluvial”.

Destacó que el año pasado se abrieron 140 nuevos pozos de absorción profundos, sin embargo, funcionan más lento y dejan de hacerlo cuando se satura el manto freático. En tanto, con la interconexión al drenaje pluvial el agua tardaría aproximadamente de 10 a 15 minutos.

De acuerdo con datos de Protección Civil Estatal, el nivel de precipitación en el municipio fue de 32 milímetros, y fue provocado por un canal de baja presión, localizada en el Golfo de México, que interacciona con los remanentes de un frente frío sobre la Península de Yucatán. Las temperaturas cayeron hasta 22 grados centígrados y el máximo registrado fue de 29 grados centígrados.