Reportan lentitud en devolución de impuestos en Playa del Carmen

El Colegio de Profesionales de la Contaduría de la Riviera Maya detectó tardanza en la devolución de saldos a favor como resultado de la declaración anual de personas físicas en el municipio de Solidaridad.

De acuerdo con Olivia Onofre Bazave, presidenta de la organización local, lo anterior ha sido reportado por contribuyentes, a través de los miembros que se encuentran afiliados al cuerpo colegiado.

“Ahorita ha habido muchos problemas con la página, pero poco a poco los ha ido resolviendo la autoridad para la presentación de las personas anuales (…) han sido muy pocas las personas beneficiadas con saldo a favor, de acuerdo con lo que he preguntado, son muy pocas a las que les han regresado, principalmente los que manejan la declaración de sueldos y salarios, se les ha regresado algo, pero tengo entendido que personas físicas con actividad empresarial, les están poniendo traba”, dijo.

Será al final del periodo de declaración de impuestos cuando tendrán un panorama más claro sobre la situación en 2021. Este año, el plazo para la declaración de impuestos para este régimen vence el 31 de mayo y no el 30 de abril como en un principio estuvo pactado por el estado.

Otras de las situaciones que enfrentan los contribuyentes, de acuerdo con la visión de los especialistas contables, es que no pueden realizar sus declaraciones debido a que no renovaron su firma electrónica y, al tener el deseo de realizar el trámite de modificación, no logran obtener citas en el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Ahora para poder agarrar una cita está difícil, todo está saturado hasta el 30 de abril, no hay citas a nivel nacional, ahorita por la pandemia hemos estado peleando con el SAT para obtener más citas, hemos metido escritos, pero nos dicen siempre lo mismo, que no pueden por la pandemia, que no puede haber mucho aforo”, explicó.

Pidió a la población que solicitó una cita ante el SAT y no tiene deseos de utilizarla, cancelarla para permitir agilización en los diversos servicios de la dependencia.

