Roban Cruz Roja en Solidaridad ¡otra vez!

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Por segunda vez en la semana, una institución de salud en Solidaridad registró un hecho delictivo en sus instalaciones, en esta ocasión fue la Cruz Roja, ubicado en el fraccionamiento Villamar 2, de donde fueron sustraídos varios aparatos que ocupan en su labor diaria de atención a la población.

Neri Medina Ramírez, presidente del Consejo de la Cruz Roja, informó que en la mañana de ayer se percataron que había ventanas rotas y una computadora no estaba, la cual después fue encontrada destruida en el patio. También en el área de ultrasonido no fue encontrado equipo, cantidad que aún están cuantificando.

“Me reportan que en el área de ultrasonido, les hace falta su pantalla, su computadora, una caja chica que tenía y un celular”, dijo Neri Medina y agregó que levantarán la denuncia por robo ante la Fiscalía General del Estado.

Calculan que el monto de lo robado supera los 30 mil pesos, además que afectan a un promedio de 20 pacientes de manera diaria, pues al menos en lo que confiere a la computadora, servía para guardar la información de las personas que se iban a atender en el lugar.

“Es la primera vez que pasa en la Cruz Roja y estamos la verdad muy alarmados, la Cruz Roja trata de brindar un servicio para la ciudad y para la comunidad, es increíble que la falta de respeto porque no es un lugar donde vayas a encontrar dinero o joyas, alhajas, ya la delincuencia no se mide en costos (…) yo creo que es tiempo de unirnos, de sumar esfuerzos, no quiero hablar mal de nadie, simplemente yo creo que las cosas están saliendo un poquito de control”, sostuvo Medina Ramírez.