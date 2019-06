Guardia Nacional rechaza a aspirantes de Quintana Roo

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Un total de 180 jóvenes aspirantes a la Guardia Nacional en Quintana Roo fueron rechazados por no aprobar la evaluación psicológica que aplica la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y presentar desequilibrios emocionales.

El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM), Miguel Ángel Huerta Ceballos, comandante de la 34 Zona Militar, explicó que los aspirantes deben tener equilibrio emocional, porque manejan armas de fuego en el desempeño de sus funciones, es por ello que para formar parte de la Guardia Nacional deben aprobar de manera obligada el examen psicológico, además del médico y físico.

Precisó que de los 300 solicitantes, solamente 120 son los que han aprobado de manera satisfactoria las evaluaciones; por consiguiente, son candidatos a convertirse en integrantes de esta nueva fuerza que impulsó Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.

“Sí, hay gente que ha sido rechazada, tanto en el médico como en el físico, pero la gente que más se ha rechazado es en lo psicológico, porque no cubren el perfil; esas personas van a portar un arma, una herramienta para causar la muerte y si se pone en manos de una persona que no está debidamente equilibrada emocionalmente pues no es apta”, recalcó.

Dio a conocer que el porcentaje de rechazo es de 60%, de hombres y mujeres de entre 18 y 30 años de edad, que hasta el momento han mostrado el interés por formar parte de la Guardia Nacional en Quintana Roo.

“El reclutamiento es constante, mucha gente se acerca a informarse cuáles son los requisitos; han hechos los trámites para reclutarse aquí en la jurisdicción de Quintana Roo más o menos unas 300 personas, pero no todos pasan los exámenes”, resaltó.

El comandante militar espera que con la conformación de la Guardia Nacional se refuerce el combate contra los hechos delictivos, principalmente en los destinos turísticos de la zona norte del estado, donde se acentúa el narcomenudeo, robo a comercio, casa habitación y transeúntes; así como el trabajo en contra de las células criminales dedicadas a la extorsión, homicidios, secuestros, entre otros.

A nivel país, se pretende reclutar a más de 21 mil jóvenes en 2019 para ser entrenados militarmente y ejecutar medidas en materia de seguridad pública.