Con una tasa de suicidios de 7.9 por cada 100 mil habitantes, Quintana Roo se encuentra entre los estados de la República con mayor incidencia, sobrepasando incluso la media nacional, que es de 5.7.

De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en alusión al Día de Muertos, la entidad se encuentra en último lugar en razones de muerte por enfermedad -que incluye diabetes, cardiopatías, tumores, insuficiencia renal, influenza y neumonía-, pero se encuentra entre los primeros 10 por homicidio y suicidio.

En este aspecto los estados que tuvieron tasas mayores a la de Quintana Roo fueron Aguascalientes (11.1), Yucatán (11), Chihuahua (10.6) y Campeche (9.7).

Asimismo, indica que la mayoría de quienes tomaron la decisión de quitarse la vida, fueron hombres entre los 25 y 34 años y de los 15 a los 24 años de edad, mientras que en el caso de las mujeres, la problemática se centra entre la población de 15 a 24 años.

Las cifras reveladas por la dependencia corresponden a las cifras recabadas durante el 2019 y que generalmente se dan a conocer en el marco de las festividades por Día de Muertos, por lo que en estas no están contempladas los fallecimientos por COVID-19.

Sin embargo, de acuerdo a los reportes de mortalidad emitidos por la Secretaría de Salud federal (SSA) hasta el momento el estado supera en 79% el número de muertes esperadas para el 2020, que se estimaron en dos mil 665 y que actualmente se sitúa en más de cuatro mil 574, es decir dos mil 22 más, número que podría incrementar aún más al final del año.

“Existe todavía un tramo importante de otras muertes que pueden ser fallecidos por COVID que no han sido registrados en nuestro sistema -que no ocurrieron en entorno hospitalario-, pero también hay muchas otras defunciones secundarias a la contingencia, pero no directamente asociadas a la infección por el virus SARS-CoV2”, dijo Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).