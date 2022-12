Restauranteros de Cancún rechazan incremento al pago de horas extras

El sector restaurantero rechazó el incremento al pago de horas extras, mismas que se incrementarán al doble, y que esto afecta al sector establecido sobre todo a los negocios del centro de la ciudad; aumento que se suma a los impuestos estatales que suben a partir del próximo año.

Julio Villarreal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), mencionó que no sabían de este incremento e incluso habían pedido una reducción del mismo, y ahora están pidiendo a las autoridades una mesa de diálogo, con ello no detonar una mayor corrupción, de quienes prefieran no hacer estos pagos.

“Ya pedimos una reunión ya que es un alza muy importante que se tiene y afecta al empresario pero también al bolsillo del ciudadano, por eso será importante externar y buscar las formas de que en el gremio restaurantero se pueda negociar el incremento, a través de un descuento de esta manera no afectar durante esta etapa de recuperación”, explicó.

Mesas de diálogo no han funcionado para los restauranteros

Además, aseguró que han tenido mesas de trabajo con el gobierno; sin embargo en este caso no les fue tomado en cuenta y afectará a los negocios sobre todo del centro de la ciudad, quienes pagan horas extras, con venta de bebidas alcohólicas, a partir de las 23 horas de lunes a sábado, y los domingos desde las 17 horas.

El pago es de dos mil 116 pesos, un incremento de 120% a lo que ahora se paga por parte de los empresarios; además de sumar un pago de estacionamiento de 80% al pasar de 13 a 24.5 pesos por hora, aquellos que estén en plazas.

“Incluso nosotros habíamos pedido a las autoridades municipales una reducción a las horas extras, y esto resultó ahora contraproducente ya que vemos un incremento”, mencionó.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que trabajaron con el gobierno estatal para poder llegar a acuerdos en cuanto al alza de los impuestos Sobre la Nómina, Hospedaje y el de nueva creación a la venta final de Bebidas Alcohólicas, donde se dio un compromiso de no incrementar en los próximos cinco años.