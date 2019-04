El 40% de restaurantes mantendrán amparos

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Pese a las modificaciones de la Ley de Alcohol, alrededor de 102 (40%) de los 257 asociados de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Cancún, mantendrán su postura sobre los amparos.

“Como todavía no hay un decreto como tal, entonces seguimos en la misma situación, no impulsamos al decir no, pero tampoco al decir sí, porque al final del día no se arregló más que una hora, y eso al movimiento turístico no le sirve de mucho”, dijo Marcy Bezalel Pacheco, presidente de la Cámara en el destino.

Asimismo, señaló que la aplicación de las medidas restrictivas de esta ley relacionada con la restricción del horario de venta alcohol, ha significado una disminución considerable en la ventas para sus agremiados, afectación que es compartida por el gremio de los cerveceros.

“El sector ha perdido hasta un 20 % en la venta de bebidas alcohólicas, pero la parte del primer cuadro, en donde más turistas millennials se juntan, ha bajado hasta un 30% por los horarios, mientras que en la zona hotelera no ha tenido tanto impacto”, mencionó el líder de los restauranteros.

Los locales que más han sido afectados, de acuerdo con la Cámara, son los que se ubican en la avenida Bonampak, Náder, Tulum y Yaxchilán, que conforman la zona fundacional de la ciudad y que en los últimos años la iniciativa privada ha buscado fortalecer.

“Por eso se nos hace raro porque al fin y al cabo los negocios que ahí están son pequeñas y medianas empresas, no son grandes corporativos, como en la zona hotelera”, indicó Bezalel Pacheco.

E insistió en que la desventaja que tienen estos establecimientos es que a diferencia de los restaurantes más grandes o los grupos, ellos no tienen presupuesto para pagar las horas extra, y en ocasiones son jóvenes que proporcionan fuentes de empleo a otros ciudadanos.

Al respecto del gobierno estatal, esperan que el buen diálogo con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), continúe para llegar a un consenso sobre esta problemática que les ha afectado.