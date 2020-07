Restaurantes de Cancún bajan sus precios para atraer más clientes

Con la finalidad de atraer más clientes, los restaurantes de Cancún están disminuyendo los precios en sus menús, en algunos casos hasta 15%, esto como una medida que les ayude a no cerrar.

Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo que ya son más de dos mil restaurantes, (aproximadamente 80% del total de afiliados) que abrieron sus puertas como parte de la reactivación económica en el marco de la nueva normalidad. Están optando por adquirir productos locales que les permitan bajar sus costos y así incrementar las ventas al público.

Explicó que desde antes de la pandemia han impulsado la compra de frutas, verduras y carnes locales para dejar de lado los productos de importación, lo que ayuda a bajar el costo además de impulsar la agricultura y pesca que están golpeadas en su economía.

Los restaurantes de la zona hotelera ya están recuperando a sus clientes, así como la zona norponiente, principalmente en la avenida Huayacán que cuenta con un número importante de negocios. En el caso de la zona centro aún se ven afectados en sus ventas ya que son pocas personas las que salen. Aunque en promedio las ventas son por 30% con lo que pueden pagar deudas atrasadas luego de 90 días cerrados. También muchos continúan con las ventas solo para llevar.

Afirmó que los restaurantes dirigidos a un nivel socioeconómico medio son los que principalmente están disminuyendo sus precios al poder sumar ingredientes locales, aunque en Cancún hay muchos que son de especialidad, por ende es complicado para ellos reducir los precios en sus menús.

El resto de los negocios que aún quedan por abrir todavía no tienen las adecuaciones con las que deben cumplir y hasta que no estén listas no pueden recibir comensales.

En Quintana Roo, 28.5% del total de los trabajadores están pasando por pobreza laboral por lo que salir a consumir a los restaurantes se vuelve complicado.