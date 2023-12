Restaurantes de Carrillo Puerto mantienen sus precios

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Felipe Carrillo Puerto, no contempla ningún aumento de precios en los restaurantes de la zona maya, como se ha previsto en la zona norte del estado.

Luis Amílcar Mezo, presidente de la Canirac en el municipio, expuso que los 25 establecimientos agremiados no han previsto realizar un ajuste en el costo de sus menús, el cual tampoco descarta por la inflación, el incremento del salario, entre otros factores que los perjudica, pero por lo pronto seguirán operando con sus mismos costos.

“ Se está hablando de un incremento hasta en un 11% , pero por el momento aquí no lo tenemos considerado, que se puede dar más adelante sí, pero es progresivo, poco a poco, porque no solo se trata de incrementar el costo a pesar de que estemos siendo golpeados, sino que también tenemos que mejorar nuestros servicios, nuestro sabor, por mencionar algunas”.

Expuso que esta estabilidad en los precios se mantendrá y hasta el mes de enero verán cómo van las cosas, los ajustes serán consecuencia del aumento de salario, que los costos de los insumos sigan incrementando, pero son conscientes sobre los efectos negativos que podría tener un aumento, en vez de beneficiarse pueden salir perjudicados, por ser una zona un poco complicada.

Sin embargo, añadió que es necesario que los empresarios restauranteros tengan los pies en la tierra, valoren el mercado, Carrillo es un municipio con recursos limitados, la población no siempre tiene la oportunidad de darse el lujo de ir a un restaurante y siempre buscan lo más económico, si exceden, en vez de ganar, pueden perder y no es lo que están buscando.

Expresó que existe la posibilidad a futuro de que sea un municipio más solvente, con los proyectos que están en puerta, como lo es Puerta al Mar, Tren Maya y hasta el aeropuerto internacional “Felipe Carrillo Puerto”, pero será en el momento indicado, pero por lo pronto tienen mucho que valorar, el cual les va a obligar a establecer diálogos con los agremiados.

“Carrillo es una zona de paso, no tenemos muchas entradas turísticas si y nuestros clientes en un 80% son locales, el resto nacionales e internacionales, entonces no podemos ponernos en un plan complicado, todo tiene que ser en su momento, aunque sigamos aguantando ciertas problemáticas, como dije, por el momento no habrá ajuste, pero tampoco lo descartamos”.