Los restaurantes de Cancún han comenzado a incrementar el costo en sus menús, luego de un año complicado en 2023, justificando principalmente el alza de las materias primas.

Dicha medida en algunos negocios se informa se hace con la finalidad de poder mantener la calidad de los Alimentos y Bebidas, con alzas que van desde el 10 hasta el 20%, un alza que había anunciado la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), ya que están presionados con la situación de la baja de comensales, el incremento de los costos de los productos y el cumplimiento de las contribuciones, así como el alza del salario mínimo.

Los incrementos serían en todo tipo de negocios, incluso de algunos establecimientos en la vía pública que han tenido que subir entre 5 y 10% sus precios debido a las alzas que se reportaron.

Entre los productos con mayor incremento está las azucares y mieles, verduras y legumbres, así como las frutas, aunque el sector gastronómico también reportó un alza en las carnes.

Restaurantes de Q. Roo alzan sus precios ante incremento de salarios / (Foto: Edgar Balam)

En el estado hay cerca de siete mil negocios enfocados al sector gastronómico que este año se vieron afectados, y que estarán haciendo los ajustes, considerando también que el poder adquisitivo tuvo una disminución.

Julio Villareal Zapata, presidente de la Canirac anunció que el alza de los precios se daría a partir de febrero, sin embargo, los negocios ya no pueden aguantar más y han comenzado a elevar sus precios.

El año pasado se reportó un alza de hasta 18% en el precio de productos que no estaban dentro de la canasta básica y esto lleva a que tenga que tomar las decisiones que no implica un alza en los ingresos, sino ajustes para no ver afectada la operatividad.

En Quintana Roo el año pasado la inflación cerró por debajo de 5%, una baja luego de que para el arranque se ubicó por arriba de 7%.