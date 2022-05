El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) retiró cuatro cámaras de reconocimiento de placas que se encuentran en Felipe Carrillo Puerto debido a que se encontraban obsoletas e inservibles.

La infraestructura de vigilancia se encontraba instalada sobre la avenida Lázaro Cárdenas por la Benito Juárez y otras sobre la Juárez por calle 73, principales de la ciudad, en las que a diario pasan cientos de vehículos que se desplazan dentro y se van fuera de la ciudad.

Roberto Bravo Peña, jefe de la dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos municipal, confirmó que personal del C5 acudió a la cabecera municipal, se les notificó del retiro de los aparatos porque estaban inservibles, obsoletos y no daban la atención como en su momento fue.

¿Qué hacían las cámaras de reconocimiento?

“Las cámaras de reconocimiento, son sistemas que capturan, por medio de una imagen, las placas de los automóviles, motos, y camiones, funcionan mediante un proceso de reconocimiento, lo cual los hace capaces de rastrear las placas en listas o en una base de datos externa” , expresó.

Dijo que de acuerdo con sus verificaciones, son equipos que ya no funcionaban y no hacían el trabajo que estaba pensando, por el cual decidieron retirarlos; no sabe si sólo van a ser retiradas, se reemplazarán, actualizarán o repararán.

Añadió que es de importancia que la Secretaría de Seguridad Pública deje sin ese tipo de equipo a la zona maya, sobre todo cuando es un sitio de paso de cientos de vehículos que se dirigen a la zona norte o sur de la entidad, el cual se convierte en un punto específico para la vigilancia.

“Lo importante es que se integren nuevos equipos, se establezcan en otros puntos de la ciudad u otros accesos, para mantener un anillo de vigilancia más amplio, más adecuado, pero esperemos que la autoridad haga lo propio, aquí estaremos en espera para lo que tenga que pasar” , agregó.

