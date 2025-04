Ante el arribo de sargazo a las costas de la Grand Costa Maya, autoridades y prestadores de servicios turísticos realizaron una jornada de limpieza para retirar la mayor cantidad de la macroalga en Mahahual.

Desde temprana hora, autoridades de los tres niveles de gobierno, prestadores de servicios turísticos y empresarios de Mahahual, iniciaron a retirar el sargazo de las playas. Es la segunda jornada de limpieza que se realiza en las costas de la Grand Costa Maya en una semana; la primera se llevó a cabo en las playas de Xcalak, jornada en la que se recolectó más de 50 toneladas de sargazo.

Yensunni Martínez Hernández, presiden ta municipal de Othón P. Blanco, informó que en esta segunda jornada se sumó personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), empresarios, taxistas, prestadores de servicios y a la comunidad en general, así como integrantes del Operativo Tormenta, regidores, di rectores y un gran equipo del municipio.

Retiran toneladas de sargazo en limpieza masiva en Mahahual [Foto: Ángel Castilla]

“Hoy, juntas y juntos, nos unimos una vez más contra el sargazo, en una mega jornada de limpieza de las playas de nuestra be lla comunidad turística de Mahahual”, agregó.

Dijo que los esfuerzos son para que los destinos de sol y playa del munici pio de Othón P. Blanco luz can y ofrezcan a los turistas y habitantes playas limpias en la temporada vacacional de Semana Santa.

Los destinos turísticos del municipio de Othón P. Blanco, y en específico Mahahual y Xcalak, no fueron considerados en el “Servicio Integral Limpieza de Playas del Estado de Quintana Roo, que consiste en el barrido, remoción y traslado de sargazo a los sitios designados por los municipios 2025”, contratado recientemente por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo (Sema).

Este año, el servicio de barrido, remoción y trasla do de sargazo solamente se realizará en playas de Be nito Juárez, Puerto More los, Solidaridad, Cozumel y Tulum.