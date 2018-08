Policías retirarán a vendedores ambulantes de los semáforos

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los vendedores de flores, juguetes, dulces, cigarros y limpia vidrios que se establecen en los semáforos de la ciudad, serán retirados porque además de que dan mala imagen, la ciudadanía se ha quejado constantemente en el Ayuntamiento y con los regidores, que son una molestia.

Una vez plasmada esta decisión en diversos reglamentos, se subirá a Cabildo y posteriormente al Periódico Oficial de Quintana Roo; deberá efectuarse en esta administración, según informan los regidores Erika Guadalupe Castillo Acosta, de la Comisión de Desarrollo Social y Organización Comunitaria, y Melitón Ortega García, de la Comisión de Industria Comercio y Asuntos Agropecuarios.

Prevén que los 26 inspectores de Comercio en Vía Pública serán insuficientes para realizar esta labor y no cuentan con los recursos necesarios para inspeccionar todos los cruceros, por lo que policías municipales serán incluidos para ejecutar el artículo nuevo.

Los comerciantes ambulantes tienen prohibido vender en los cruceros de las avenidas, porque no están regulados en la dirección de Comercio en Vía Pública. El regidor no detalló cuántos vendedores realizan está actividad en los semáforos, pero consideró que algunos podrían presentar algún permiso, pero aún con autorización del Ayuntamiento no podrán comercializar ningún producto, porque la Policía Municipal los detendrá.

La regidora Erika Castillo resaltó que no sólo será la venta de productos, sino también de servicios, y "aunque tengan permisos deberán buscar espacios fijos".

La queja constante de los ciudadanos, que llegó hasta los regidores, fue que los comerciantes son una molestia para los conductores, porque muchas veces no piden el servicio de limpieza y la persona se molesta porque le rechazan estos servicios, y puede prestarse hasta problemas de inseguridad o conatos de violencia.

Los comerciantes también perjudican la imagen urbana de la ciudad: “Debemos dar una buena imagen por el turismo que nos visita, ya se aprobó en comisiones, ahora falta subirlo al Cabildo”, resaltó la concejal.