Peligra zona de anidación de tortugas por retiro de sargazo

PLAYA DEL CARMEN.- El Comité Estatal de Protección a Tortugas Marinas solicitó al sector hotelero y concesionarios de la zona costera, prevenir que el mal manejo del sargazo pueda alterar el ciclo de los huevos que esta especie ha dejado durante la temporada de anidación 2018.

Lucelly Ramos Montejo, presidenta de dicha organización, destacó la necesidad de que se apeguen los lineamientos establecidos durante el 2015 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para levantar las algas de sus frentes costeros, sin maquinaria pesada y garantizando un destino final adecuado para el residuo marino.

Ante la proyección de que el arribazón de sargazo continuara creciendo durante los próximos meses de manera inevitable, dijo que mediante los comités municipales se está extendiendo el exhorto en toda la entidad.

“Que no metan maquinaria pesada durante los levantamientos de sargazo. Este residuo marino llega a afectar cuando los hoteleros no tienen un personal técnico de campo cuando retiran el sargazo, y si se está enterrando cerca de las anidadas de tortugas, también afecta los nidos. Probablemente esto pueda elevar la temperatura del área y que el ciclo del huevo no se dé prácticamente”, advirtió la bióloga.

Durante este año no se ha detectado ningún caso de saqueos

de huevos de tortugas a nivel estatal.

Indicó que desde mayo, en que dio inicio la temporada de anidación de quelonios, a la fecha se ha logrado contabilizar tres mil cinco nidos en el litoral, de los cuales, 356 se han registrado en la zona específica de Solidaridad, aunque el informe actualizado de manera oficial se presentará en la siguiente sesión del comité, misma que está programada para agosto.