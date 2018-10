Falla técnica retrasa cirugías en el Hospital General

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Treinta cirugías que no son de carácter urgente, han sido postergadas en el Hospital General de Playa del Carmen porque el aire acondicionado en la sala de quirófanos no funciona de manera óptima.

Francisco Granados Navas, director del nosocomio, adelantó que en la próxima semana debe quedar lista la compostura del aire acondicionado; mientras tanto, sólo realizan intervenciones de gravedad en un promedio de seis diarias.

También te puede interesar: El aire condicionado en Hospital general insuficiente, se calienta

El funcionario médico informó que desde este viernes, técnicos iniciaron con el arreglo del aire acondicionado que, también brinda el servicio a otras áreas del hospital.

“No hemos dejado de realizar cirugías en pacientes que están en riesgo sus vidas o en cesarías, yo mismo realicé la operación de un niño hace algunos días”, puntualizó Granados Navas.

Esta no es la primera ocasión que pacientes se quejan del servicio del aíre acondicionado del Hospital General de Playa del Carmen, aunque en las anteriores ocasiones se han referido a la deficiencia en las zonas comunes.

En un recorrido realizado en este día en las instalaciones del nosocomio, se pudo constatar que en lo que confiere al aire acondicionado de las zonas de espera, funciona con normalidad.

Granados Navas ha mencionado en otras ocasiones que la sensación de que el aire acondicionado no funciona, se debe a que en el ambiente se registran altas temperaturas que llega calentar al hospital general.

Pacientes que buscan acceder a una cirugía que no pone en riesgo su vida, se han quejado de esta deficiencia que mantiene el hospital desde la semana pasada. El caso de Dildier Cruz Pérez, paciente con una hernia, transcendió desde el pasado jueves porque no le realizaron la operación a pesar que tenía programada la intervención, de acuerdo con lo que expuso en entrevista.

“Estoy exponiendo esta problemática en el hospital, porque hoy me iban a operar de una hernia y me dejan en el limbo, no hay una fecha estimada, no me resuelven nada, me dicen que llegue la próxima semana para ver si me asignan una fecha”, dijo Cruz Pérez.