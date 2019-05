Retraso de Mando Único en Othón P. Blanco y Solidaridad es de carácter partidista

Angel Castilla/SIPSE

Chetumal.- La firma del convenio para implementar el Mando Único con los ayuntamientos de Othón P. Blanco y Solidaridad no se ha logrado por asuntos de carácter partidista, afirmó Francisco López Mena, secretario de Gobierno estatal.

El funcionario estatal dijo que es natural que los asuntos de carácter partidista influyan, sobre todo cuando en la entidad se está en plenas campañas políticas y seguramente si no se estuviera en campañas electorales, el proceso de Colaboración Administrativa en Materia de Seguridad Pública con esos ayuntamientos seguramente fluiría de manera más rápida.

“Tenemos que entender que el momento político existe, me parece que vamos a seguir unos días más con las negociaciones, pero no hay un no a la coordinación por lo que debemos de seguir avanzando para lograr firmar un acuerdo”, dijo.

Indicó que no existe una resistencia a la firma del convenio porque existe el deseo tanto de los alcaldes como de los integrantes de los cabildos de los ayuntamientos de Othón P. Blanco y Solidaridad de analizar con todo detalle los términos de la propuesta presentada del convenio.

Señaló que es importante enfatizar que fue una propuesta lo que se les presentó, que los términos de los mismos no pueden ser iguales en todos los municipios, y en el caso de Othón P. Blanco, los integrantes del Cabildo pidieron que sea el propio Jesús Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo quien les explique a detalle.

Mando único no les gusta

El secretario de Gobierno de Quintana Roo, expresó que el término coordinación es aceptado por los ayuntamientos pero el mando único no les gusta, situación que se entiende y no se insistirá que continúe en las propuestas planteadas.

Precisó que solamente en el Ayuntamiento de Benito Juárez está en operación completa el “Mando Único” como consecuencia de una autorización hecha por los propios integrantes del Cabildo, tras haberse reunido con Jesús Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo.

En los ayuntamientos que menos se ha avanzado es precisamente Othón P. Blanco y Solidaridad, cuyos presidentes municipales son del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).