Reunión entre volqueteros y Sedena se retrasa tras paso de "Lisa"

La llegada del huracán Lisa pospuso las reuniones entre volqueteros del sur de Quintana Roo y la Secretaría de la Defensa Nacional, para llegar a acuerdos sobre el precio del transporte de materiales para los tramos 6 y 7 del Tren Maya.

Antonio González Notario, dirigente de los Volqueteros Caja Roja de Othón P. Blanco, explicó que se tenía programado llevar a cabo este encuentro este miércoles 2 de noviembre, pero ante la presencia del fenómeno meteorológico se decidió retrasar estos trabajos hasta la próxima semana.

“Y hasta que no lleguemos a un arreglo sobre el precio justo por estos trabajos, no va a iniciar la segunda etapa de estos tramos, desde Tulum hasta Bacalar, Chetumal y Xpujil. Por supuesto que estamos interesados que inicie esta obra lo más pronto posible, pero también queremos garantías de que no vamos a registrar pérdidas por formar parte de este proyecto”, señaló Juan Notario.