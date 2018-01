Joven talentosa, en portada de Playboy

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La bailarina, actriz, cantante, modelo e influencer en redes sociales Renée Valeria, mejor conocida como Reva, cumple un sueño más en su carrera al convertirse en la portada de Playboy de enero.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, nos platica lo que significa para ella estar en esta publicación y sobre su incursión en la música como cantante.

Nacida en la Ciudad de México, Reva, de 26 años, ha cautivado a sus más de 420 mil seguidores y no sólo por su belleza, sino por el talento que ha demostrado como modelo, cantante y bailarina.

Pero ¿quién es Reva?... “Reva es la combinación de mis dos nombres, Renée Valeria, que yo veo como mis dos personalidades, Renée es la parte más hogareña, más estudiosa, que le encantan los animales, es más ‘Tomboy’, o sea, es mi parte masculina, y Valeria es mi parte femenina a la séptima potencia, esa persona que yo quisiera ser todo el tiempo, la que no tiene miedos, la que nunca se siente insegura, así que intenté mezclar esas dos partes para no dejar de ser quien soy y, además, es como un recordatorio de que tengo que ser la persona que soy pero también tengo que luchar por la que quiero ser; una persona que cumpla la misión que vino a hacer en esta tierra, que es servir a los demás y elegir cómo sirvo a los demás, en mi caso es el medio artístico, hacer pasar un buen rato a los que van a ver mis shows, que la gente disfrute mis fotos, que me manda mensajes y poder ayudar a las demás personas como ejemplo de lucha y fortaleza”, refirió.

No cualquiera engalana la portada de esta importante revista para caballeros, y en este inicio de año esta joven que desde pequeña se acercó a la música y ha cumplido poco a poco sus sueños, gracias al apoyo de sus fans se posiciona en el gusto del público.

“Estoy en Playboy gracias a la gente que me sigue en redes sociales, todo sucedió de manera muy orgánica y estoy encantada con el recibimiento. Ha sido un proceso de ir confiando en mi misma y luchar por mis sueños, quería ser cantante al principio, logré ser bailarina, pero jamás creí que podía ser modelo, no tenía la suficiente confianza en mí pero lo logré, y no porque yo sea la mejor, sino porque la vida ha sido muy buena conmigo y me ha otorgado las herramientas necesarias”, detalló.

Muestra su esencia en la revista

“Durante la sesión me sentí muy en confianza con la gente y con el equipo de trabajo, no estaba nerviosa, estaba emocionada de que por fin están valorando algo por lo que he trabajado desde hace tiempo, no me la podía creer que estaba ahí. Fue en un estudio en la colonia Roma, y el concepto lo escogí junto con la producción, elegí collares tribales porque estoy muy conectada con la parte de la danza africana y con mi lado salvaje, el estar desnuda me hizo sentir libre, sin ataduras, sin prejuicios, me encantan los animales y me considero una felina, por eso elegí colores verdes y terra”, reveló.

Reva se siente feliz con el trabajo que resultó de posar desnuda para Playboy y aseguró que sus padres, aunque no están de acuerdo en todas sus decisiones siempre la apoyan en cada paso que da.

“Tengo los mejores padres del mundo, considero su opinión en cada cosa que hago y tengo todo su apoyo, de lo contrario estas fotos las hubiese hecho por rebeldía”, puntualizó.

Su incursión en la música

A cuatro meses de que Reva estrenó su primer videoclip original, éste cuenta ya con más de 22 mil visitas; sin embargo, se ha posicionado como una de las favoritas en la plataforma de videos YouTube gracias a covers de varias canciones.

“Lancé en agosto de 2017 mi primer sencillo ‘Nadie te lo dijo’, pero me voy a aplicar al cien en la música este año y estoy esperando el mejor momento, por lo que me estoy preparando y trabajando arduamente, no quiero descuidar el modelaje porque también a la gente le gusta, y no quiero quitárselos de la noche a la mañana, pero quiero enfocarme más a la faceta de Reva y mostrar que soy cantante, bailarina y que también actúo; esta plataforma de Playboy me permite tener un nombre y ser más conocida, con eso vienen las oportunidades”, agregó.

“Mi proyecto es tener un show ya con mis canciones para mitad de año y hacer un tour, sé que todo es paulatino y tiene un proceso, no voy a presentarme mañana en el Auditorio Nacional porque no se puede, hay que tener paciencia, sobre todo si lo quieres hacer bien, hay muchos artistas efímeros, mucha estrella fugaz y yo no quiero ser eso, quiero construir de abajo hacia arriba, poner bien mis cimientos y ser una artista completa, para eso tomo clases de canto y baile, porque no sólo quiero ser la niña bonita que sacó una canción y desapareció, realmente quiero construir una carrera y en el futuro darme cuenta que lo logré”, dijo.

Quiere traer su show a Cancún

La entrevistada reveló que en algunas ocasiones visitó Cancún como bailarina, en distintos lugares, y una de sus metas es regresar con su show original.

“Cancún será uno de los primeros lugares que visite siendo yo el espectáculo, porque sus playas y paisajes son algo de lo más bonitos que tenemos en México”.