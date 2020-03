Revolucionando empresas con People Analytics

La Big Data está en todas partes, incluso cuando se trata de personas. Actualmente las empresas líderes en el mundo no sólo están recolectando datos sobre cuántos de sus empleados tienen títulos universitarios o certificaciones profesionales. Sino que éstas quieren saber cuán diversas son sus prácticas de contratación, cuán bien se compara su salario con el de otros en la industria, qué rasgos de carácter se desempeñan mejor en qué ambientes y cuán felices y qué probabilidades de permanecer en la empresa tienen sus trabajadores. Usando el poder de la analítica de personas, Recursos Humanos está cambiando para siempre, está evolucionando de ser un área operativa en la empresa a ser un área estratégica.

People Analytics describe una situación en la que utilizas datos para gestionar a las personas. Más específicamente, muchas empresas están empezando a usar el people analytics no sólo para contratar nuevos trabajadores, sino también para ponerlos en los roles correctos y asegurarse de que están cumpliendo las expectativas de manera consistente. Más empresas se están dando cuenta de que la analítica de personas permite la transformación de los recursos humanos.

Cómo el People Analytics está transformando a las empresas

En el pasado, los altos directivos podían confiar en sus instintos sobre todos, desde los solicitantes de empleo hasta los empleados existentes. Podían contratar y despedir basándose en su intuición. Pero eso era en gran parte por necesidad, porque no tenían acceso a grandes recolecciones de números brutos para pasar cuando era el momento de analizar a los empleados. Ahora que esta tecnología existe, tiene sentido investigarla antes de tomar decisiones de contratación y despido.

Por supuesto, muchos dueños de negocios y directores de empresas son notoriamente lentos para adaptarse a la evolución de la tecnología. Pero cuando está claro que la tecnología podría ahorrarles mucho dinero y tiempo, ¡se entusiasman un poco más con la incorporación de la misma en el lugar de trabajo! Y eso es exactamente lo que pasó con el People Analytics. Hoy en día, las empresas buscan resultados medibles, no sólo sentimientos viscerales. Necesitan ser capaces de justificar los costos, por lo que el hecho de que el People Analytics pueda proporcionar valores numéricos para comparar y luego ahorrarles dinero, ésto ha acelerado a muchas empresas. El análisis de personas permite la transformación de los recursos humanos de una manera impresionante.

Por lo tanto, si estás tratando de encontrar técnicas para impulsar el retorno de la inversión en relación con las personas es muy importante aplicar People Analytics en tu empresa. Es muy probable que tu empresa haya estado haciendo People Analytics de manera muy básica, si lo has hecho o no. Tu oportunidad ahora es aprovechar las nuevas tecnologías para reunir esos datos para un análisis aún más significativo. Si no estás seguro de por dónde empezar, intenta con lo siguiente:

Inteligencia Artificial y Automatización. Las herramientas de IA de hoy en día no son sólo para los robots. Son para tomar datos altamente complejos y determinar acciones probables. Por ejemplo, cierto software disponible hoy en día puede analizar los correos electrónicos de los equipos para determinar el "estado de ánimo" entre los miembros del equipo. ¿Están estresados? ¿Trabajan de forma cohesionada? Las respuestas a estas preguntas pueden ayudar a determinar qué tipo de ayuda necesita el equipo para crear un ambiente más efectivo. Algunas empresas incluso están usando algoritmos de IA para estudiar el comportamiento de las redes sociales y el correo electrónico para determinar qué empleados valiosos es probable que se vayan y para tratar de cambiar la marea antes de que entreguen su renuncia. La IA y el People Analytics pueden cambiar el panorama de los recursos humanos.

Retroalimentación continua. A nadie le gusta ser sorprendido con una retroalimentación negativa. Mediante el uso de estrategias de retroalimentación continua, los empleados son recompensados o entrenados de manera continua y obtienen una retroalimentación constructiva transparente cuando es importante en tiempo real. Esto no sólo mejora el rendimiento de los empleados. También limita los resentimientos que surgen cuando se siente que la retroalimentación dada no fue justa o transparente.

Los números y los patrones en las personas tienen una historia importante que contar. Dependen que ti, para darles una voz

Hay tantos recursos hoy en día para aprovechar el poder de la analítica de personas en Recursos humanos. Pero los recursos por sí solos no arreglan los problemas. Todos hemos respondido a encuestas de empleados que parecían desaparecer en el aire. Los problemas pueden haber sido reconocidos, pero nunca se hizo nada para solucionarlos. Esta NO es la forma de usar el poder de la analítica de personas para mejorar el rendimiento y la satisfacción de los empleados. Como tal, todas estas herramientas vienen con una gran advertencia: Los gerentes y los líderes deben comprometerse a usar los datos que recolectan para mejorar la experiencia de los empleados.

Si la satisfacción de los empleados es baja, por ejemplo, los líderes deben comprometerse a dar el siguiente paso lógico: ¿Cómo lo arreglamos? Si resulta que hay una brecha de género en la remuneración, debe haber transparencia y apertura para admitirlo y corregirlo. Esto vale para cualquier área de mejora en la organización, y eso significa un compromiso de los altos directivos en lo que se refiere a recursos financieros y apoyo. Después de todo, ninguna cantidad de grandes datos puede arreglar un problema o hacer felices a los empleados. Sólo las personas usando fuertes análisis de personas pueden hacer eso.

En definitiva, people analytics es una metodología más que recomendable para cualquier empresa que desee ser competitiva en el mercado y generar beneficios. Pero para ponerla en marcha, por supuesto, debe conocer e integrar las tecnologías Big Data. Si todos estos datos se dirigen a un sistema que sea capaz de analizarlos de forma voluminosa y extraer resultados objetivos, es decir, un sistema Big Data, podremos obtener informes que nos proporcionarán datos de los que extraeremos conclusiones y soluciones efectivas.

“El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra”

- Claude Bernard