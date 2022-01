Ricardo Casares cosecha triunfos, hoy estrena Por Cierto

Con más de 20 años en los medios de comunicación, el también conductor de Venga la Alegría, estrena hoy un nuevo proyecto de la barra de impacto de a más como conductor titular.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Casares asegura que a pesar del camino recorrido sigue aprendiendo mientras disfruta la cosecha de lo que ha sembrado a lo largo de los años.

El ser titular de Por Cierto, para Casares es más que un logro, es estar rodeado de un gran equipo de trabajo y de una empresa que con esto le demuestra una vez su confianza a lo largo de más de dos décadas de trayectoria.

"Por Cierto llega en un momento en que estaba explorando hacer otras cosas además de Venga la alegría , estuve en pandemia haciendo cosas en redes sociales, estaba inquieto y llega este proyecto completamente diferente a lo que he venido haciendo los últimos cinco años, las cosas llegan cuando tienen que llegar”.

Involucrado al cien por ciento con Por Cierto, Caseres sabe que atrapará al público con grandes historias contadas muy a su estilo y despejando dudas que cualquiera de los televidentes podría hacerse al verlas.

A la par de esta nueva aventura, el simpático conductor prepara su siguiente cobertura a la ceremonia de los premios Oscar y continúa feliz en el matutino Venga la alegría.

“Viene la entrega del Oscar y como ya es una sana costumbre va en exclusiva para México a través de Azteca 7, el 8 de febrero son las nominaciones y a finales de marzo son la entrega de los premios y vamos a estar llevando este eventazo a todo México, es mi programa favorito del año, es lo máximo".

"He tenido la fortuna de ir a 18 entregas y cada que mis piecitos pisan esa alfombra mi piel se pone de gallina, cada vez es igual o más emocionante, es una aventura muy padre que ha cambiado con el paso de los años y me ha dado grandes satisfacciones como cuando entrevisté a Jack Nicholson, Brad Pitt se regresó a responder una pregunta que le grité, son muchas las anécdotas que tengo en el archivo que me llenan el corazón”, puntualizó Caseres.