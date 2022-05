El zapote negro, el mamey, el chicozapote y el caimito son cuatro ingredientes de origen quintanarroense que se encuentran en peligro de extinción en el estado por falta de demanda de la población.

Juan Manuel Carvajal Sánchez, académico de la Universidad del Caribe, explicó que debido a esta situación, los productores locales prefieren enfocarse en otro tipo de cultivos, haciendo que estos poco a poco desaparezcan del campo.

Asimismo, señaló que muchas veces llegan a los supermercados, pero son productos que se traen de otros estados, como Morelos y Puebla.

De acuerdo con el académico, tanto en la zona norte, como en el sur, se han enfocado a cultivar productos de mayor demanda, como limón, piña e incluso pitahaya.

Otro de los motivos que han puesto en peligro al zapote negro, el mamey, el chicozapote y el caimito, es que la población desconoce sus usos y forma de preparación, por lo que la universidad ha emprendido un programa de rescate de estos alimentos.