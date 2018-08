Cozumel podría perder millonario proyecto de iluminación

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- Si no se aprueba pronto, podría perderse el millonario proyecto en materia de alumbrado público para el que Cozumel fue elegido por la Secretaría de Energía (Sener).

La noticia fue confirmada por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien al ser cuestionado sobre las causas, informó que se debe a la tardanza con la que fue presentado por la administración 2016-2018 y una controversia en el Congreso del Estado en cuanto a si la legislatura tiene o no, injerencia para aprobarlo.

Con el apoyo del Banco Mundial el gobierno federal de México por conducto de la Sener, puso en marcha el Programa de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (Presem) en septiembre de 2014.

También te puede interesar: Desarrolladores aportaron $15 Mlls. para luminarias en avenidas

Para ello realizó un diagnóstico en materia de consumo de energía eléctrica del alumbrado público en 34 municipios del país, entre ellos Cozumel. El proyecto debió ser aprobado en la sesión de cabildo número 44 el 20 de junio del año en curso.

Sin embargo, cinco regidores no se presentaron y al quedar sin quórum legal no fue posible la votación. La alcaldesa Perla Cecilia Tun Pech acusó a los faltistas de organizar un complot en su contra, sin embargo los aludidos respondieron que no se les había proporcionado la información necesaria para analizar el proyecto.

El 25 de junio, ya con el cabildo en pleno y no sin antes pasar por una larga discusión con la presidenta municipal, se votó a favor del proyecto pero el acta no fue firmada por los concejales quienes abandonaron el salón luego de que Perla Tun de manera unilateral cerrara la sesión sin permitir a los concejales hacer uso de la palabra.

Hoy se sabe, con base en declaraciones vertidas el 23 de agosto por Jesús Zetina, que el programa de la Sener encomendado al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica ya estaba retrasado.

El gobierno electo que encabeza Pedro Oscar Joaquín Delbouis

ya manifestó su interés por dar continuidad al proyecto. (Gustavo Villegas/SIPSE)

Informó que el 21 de agosto estuvo presente en la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales en donde se abordó el tema de las luminarias de la isla y que si no se acuerda de manera rápida, se perdería sin remedio la oportunidad histórica que tiene Cozumel para beneficiarse con el apoyo de la Sener.

El proyecto es de tal envergadura que traspasa el periodo de la administración actual ya que se pretende arrancar en abril del 2019 por un periodo de 29 meses. Añadió que es de tal beneficio que el gobierno electo que encabeza Pedro Oscar Joaquín Delbouis ya manifestó su interés por darle continuidad sin afanes de protagonismo, recalcó el legislador.

Sin embargo, el Congreso del Estado tiene la facultad de revisar los egresos e ingresos de los ayuntamientos, pero en materia de egresos la autonomía de los municipios no permite determinar en que invierte sus recursos Cozumel; pero cuando son créditos que rebasan la temporalidad de las administraciones el Congreso tiene facultad para intervenir. “Ahí está la controversia”, recalcó.

Adelantó que se envió una carta a la Contraloría del Estado de Quintana Roo para que sea esta la instancia que con su asesoramiento técnico les informe a más tardar el jueves 23 de agosto lo procedente ya que deberá ser en el mes de septiembre cuando se deba concluir el trámite.

¿En qué consista el proyecto de modernización?