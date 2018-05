Pese a violencia, la Riviera tiene asegurado el verano

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo en Quintana Roo, sostuvo que pese a los eventos de violencia, la llegada de turistas está asegurada y además buscarán ampliar la zona de promoción a Medio Oriente y otras partes de Asia.

Entrevistada en la mañana de este lunes, mencionó que, de esta manera, están asegurado el arribo masivo de turistas en este verano, con un promedio de ocupación del 90% en la Riviera Maya.

En torno a este factor, dijo que se encuentran trabajando en coordinación con autoridades para realizar estrategias de atracción de visitantes a los destinos más importantes del estado.

“Comunicando las acciones de fortalecimiento de la seguridad, ese es un primer elemento, no solamente a nivel nacional. Estamos emprendiendo acciones desde diversos frentes, ya sea local, estatal, federal, acciones de nuevas tecnologías, de nuevas patrullas de cámaras, difundiendo también las acciones de fortalecimiento y por el otro lado, comunicando correctamente para que la información negativa no prospere, prospere la nota positiva y no tenemos la afectación al turismo”, comentó Marisol Vanegas.

La funcionaria estatal comentó que estos pronósticos positivos se basan en reservaciones y convenios que mantienen los tour operadores; por otro lado, se planea reforzar la promoción del estado en países como la India.

“Es más factible la India, el mercado hindú tiene una cercanía más rápida culturalmente con México… el mercado musulmán es un poco más difícil en términos por ejemplo el acceso a las playas, las características en temas como se hacen algunos alimentos”, manifestó Vanegas Pérez.

Agregó que siguen con la promoción de los destinos quintanarroenses en China, la cual sí tiene características culturales compatibles con México, lo que facilita la captación de turistas de alto poder adquisitivo.