Aseguran hoteleros seguridad en muelle de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La representación del sector hotelero de Cancún y Puerto Morelos, realizó la mañana del pasado jueves, una “travesía” simbólica en ferry, desde la terminal marítima de Playa del Carmen hasta la isla de Cozumel con el objetivo de mandar un mensaje positivo sobre la seguridad en la operación de la ruta federal, mediante la cobertura de medios estatales, nacionales e incluso internacionales, según se observó.

Roberto Cintrón Gómez, dirigente del sector de los centros de hospedaje organizados en la zona norte de Quintana Roo, estuvo acompañado por la diputada local Laura Beristain Navarrete y Máximo García Rocha, vicepresidente de la asociación que preside para abordar la embarcación de Ultramar.

“Es perfectamente seguro viajar a la isla de Cozumel a través de los ferrys que tenemos aquí en Playa del Carmen. Es un cruce significativo que sentimos desde el sector hotelero, que tiene mucha trascendencia porque si bien es cierto que se han manejado muchas noticias controversiales y negativas, pero la realidad es perfectamente seguro y miles de personas lo utilizan diariamente”, dijo el directivo hotelero.

Reconoció que el tema de alertas o recomendaciones internacionales de gobiernos extranjeros preocupa, aunque dijo que existe una corresponsabilidad entre los sectores civiles, el empresariado, medios de comunicación y gobiernos para sacar adelante al estado ante las circunstancias adversas, por lo que pidió a la Secretaría de Turismo estatal que se dé pronta respuesta profesional al momento histórico.

“Posiblemente sentiremos un impacto, si es que lo hay, en un par de meses. Acuérdate que la gente reserva con 3 o 4 meses de antelación sus reservaciones, aunque si estamos en promedio a 1.8 o 2 puntos porcentuales por debajo del mismo día del año pasado. Estamos por el orden del 78% de ocupación general en Cancún”, dijo el presidente de hoteleros en Cancún y Puerto Morelos.

Por su parte el corresponsal internacional David Agren, quien informa para medios norteamericanos dando cobertura a los temas trascendentales en México, consideró que los viajeros de países como Canadá continuarán llegando al Caribe mexicano, gracias a las reservaciones del “Todo Incluido”, aunque recalcó la importancia de que las autoridades federales y estatales brinden la correcta información, además que debe ser de manera oportuna al extranjero para garantizar temas de seguridad en todo Quintana Roo.

“Riviera Maya y Cancún siguen siendo muy populares en Canadá. Incluso amigos y parientes tienen planeadas vacaciones acá, hay factores como el precio que positivos, el cambio del dólar canadiense para México. Es más barato que otros países del Caribe, e incluso que la Florida en los Estados Unidos. Los canadienses saben que si hay violencia y se preocupan, pero saben que si toman precauciones y no se emborrachan, no se drogan no hacen cosas tontas todo estará bien. Creo que el gobierno tiene que difundir que la situación está bajo control y evitar que convierta en otro Acapulco, en donde los turistas ya no van”, señaló el periodista.

Mientras tanto elementos de la Policía Federal comenzaron a maniobrar al menos 4 revisiones diarias durante los horarios de mayor afluencia, acompañados de “Chita”, binomio canino que rastrea entre los pasajeros y su equipaje sustancias u objetos peligrosos cuando van a abordar los ferrys de las dos empresas que continúan brindando el servicio.