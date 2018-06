Buscan que el sargazo ya no se entierre

Octavio Martínez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Orquídea Trejo Buendía, directora de Medio Ambiente y Cambio Climático, destacó que la recomendación de los especialistas es que el sargazo que recala a las costas ya no sea enterrado.

De acuerdo con la funcionaria, según el plan de manejo del residuo, han detectado que gestionar de esta manera el alga, trae consecuencias ambientales por los componentes que acarrea, como el arsénico.

“Tampoco se ha dado una alternativa muy concreta, recordemos que el sargazo contiene grandes cantidades, menores o medianas de arsénico, un compuesto demasiado peligroso, que si tendríamos que manejarlo, quizá la concentración podría ser mínima, grande (…) no lo entierren, no es lo más propicio, en su momento muchos lo enterraron. Valdría la pena buscar esas estrategias que demuestren qué es lo mejor, no es el punto de vista del biólogo, es de la academia que te puede indicar exactamente qué hacer”, sostuvo Trejo Buendía.

Analizan reglamentar a nivel municipal este proceso, aunque esto sería luego de un análisis entre los especialistas “tenemos que buscar estrategias de un buen manejo ambiental con los hoteleros, no decirles no lo entierres, sino también darles alternativas, eso hay que trabajar, y lo estamos trabajando (…) tratar de minimizar los impactos de la recolección”.

Agregó que la dependencia que representa por el momento está buscando alternativas, sin embargo en el tema de la supervisión de las maneras de recolección del sargazo, los encargados directos son los miembros de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre.

En este sentido, dijo que respecto a la detección de maquinaria pesada en el mes de mayo, frente a un centro de hospedaje de la playa Shangri-la, no se descubrió que haya ocasionado daños a nidos de tortuga; cabe recordar que un cargador frontal de gran tamaño fue utilizado para realizar la recolección de sargazo en ese punto.

Agregó que el tema del sargazo es cercano al cuidado de la tortuga en época de anidación, debido a que se debe de supervisar la manera de recolección del alga para no dañar a la especie.