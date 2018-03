Barcos Caribe 'olvida' a víctimas de explosión

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- José Rafael Noh Chan, víctima de explosión de Barcos Caribe el pasado 21 de febrero, reclamó que la naviera no ha respondido en los gastos médicos a más de dos semanas del siniestro.

Explicó que una empleada de la naviera de nombre “Alejandra Pineda” le dijo que le estaría dando seguimiento a su caso, sin embargo el tiempo se ha alargado y sigue sin contar con una respuesta concreta.

“Desde el 21 de febrero que fue el incidente hasta ahora 9 de marzo, Barcos Caribe no se ha comunicado conmigo para ver como estoy. Yo he tenido que buscarlos por teléfono y Whatsapp, pero solo me han estado evadiendo, que lo están revisando, pero sin respuesta concreta. Mis curaciones han sido por parte del IMSS, ya que estoy asegurado por el trabajo, pero además he tenido que pagar como 5 mil 800 pesos en medicinas y atenciones complementarias y me gustaría que Barcos Caribe se hiciera responsable con su seguros de viajero”, dijo el afectado.

José Rafael Noh Chan, quien venía de trabajar de la isla de Cozumel reparando cajeros, aparece en los videos y fotos de medios de comunicación cuando los cuerpos de emergencia lo atendían, pero no en las listas oficiales de heridos difundida por las autoridades locales, además de que sus pertenencias desaparecieron, sin que ninguna autoridad ministerial lo hubiera considerado.

“Cuando fui al Ministerio Público se burlaron de mí, hasta que me reconocieron en la foto del periódico me hicieron caso, pero la atención al principio fue muy mala, porque no estaba en la lista oficial. He estado mal económicamente por mi condición, ya que ganaba un salario “normal” quincenalmente, pero lo aumentaba quincenalmente por mis horas extra y productividad, y pues ahora me están pagando lo mínimo por la incapacidad del IMSS”, dijo.