Caen sospechosos de robo a Aurrerá tras 12 horas de operativo

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Tras un operativo de 12 horas, la Policía Municipal Preventiva y Federal, detuvieron a tres sospechosos que están relacionados con el robo que se cometió en la tienda de autoservicio Aurrerá.

La detención se generó a la 1 de la tarde, cuando la policía detectó un auto Tiida, Nissan, sin placas que pasaba en las inmediaciones de la prolongación Flor de Ciruelo, justo al lado de la punta poniente del predio selvático en el que se introdujeron la noche del domingo los asaltantes de la tienda.

Aunque no se confirmó de manera oficial, presuntamente los tres detenidos son los autores del atraco a Aurrerá que se ubica sobre la avenida Colosio; los hechos ocurrieron en la noche del domingo y provocó una persecución con balas incluidas.

Fue asegurada una camioneta abandonada a un costado del monte que inicia en la avenida 115 con Solidaridad, a un costado de Los Olivos.

Joaquín Morales Fernández, director de la policía de Solidaridad, evitó dar detalles para no entorpecer el debido proceso, e indicó que la información del deslinde de responsabilidades de los tres detenidos correría por cuenta de la Fiscalía General del Estado, que hasta el cierre de esta edición no había generado algún comunicado oficial respecto a si eran o no los asaltantes de Aurrerá.

No obstante, Morales Fernández aseguró que mantendrá el operativo en la zona para mantener la tranquilidad de los vecinos.

En Aurrerá el personal evitó dar información respecto al monto robado, pero parte del botín fue encontrado en la camioneta que abandonaron la noche del domingo, sin que se haya revelado la cantidad.

Es el segundo caso en este año en robos a tiendas; el primero se registró en octubre pasado en Coppel de Las Américas, pero fue frustrado.