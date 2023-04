Roban bicicleta especial a Omar Echeverría, atleta paralímpico

El atleta paralímpico playense que representó a México en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, Omar Echeverría, sufrió el robo de una de sus bicicletas especiales para desarrollar su actividad deportiva.

El lamentable suceso lo dio a conocer este lunes y pidió a la población que le ayuden a recuperar su instrumento deportivo que sólo él puede utilizar. Se trata de una bicicleta especial que tiene un valor de alrededor de 30 mil pesos y fue adquirida con apoyo de la Fundación Zamná.

“Ayer me di cuenta de que ya no estaba y no tuve más que subir a las redes sociales para ver si alguien lo ve y reportarla porque no le va a servir a otra persona con facilidad. Es una bici que se adapta a silla de ruedas para que se pueda acomodar en la silla. La parte que se llevaron es donde se gira el motor y los pedales manuales”, dio a conocer Omar Echeverría.