Esa no se la esperaba Roberto Palazuelos. En un programa de televisión, la famosa esotérica Mhoni Vidente predijo que el empresario hotelero en Tulum será nada más ni nada menos que gobernador de Quintana Roo.

Esto ocurrió durante la visita de Palazuelos al programa ‘Mimí Contigo’ de TV Azteca, donde el llamado “diamante negro” salió sorprendido por esta y otras predicciones.

Previamente, Mhoni Vidente afirmó que Roberto Palazuelos tendrá próximamente una bebé.

El actor y empresario no sólo aceptó la predicción de Mhoni, sino que afirmo que a la niña le pondría por nombre “Regina”.

En este sentido, Roberto Palazuelos confesó que cuando se convertiría en papá por primera vez, soñó con su hijo: